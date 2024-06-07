Her adımı ayrı bir mesaj! Bakan Fidan, Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde yaşlı bir kadınla sohbet edip elini öptü

"Kaşgar ve Urumçi kadim Türk ve İslam şehridir" sözleriyle Çin seyahatinde dünyaya meydan okuyan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde yaşlı bir kadınla sohbet etti. Adının Emine olduğunu söyleyen yaşlı kadınla oturan Fidan'ın o anları kameralara yansıdı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Kaşgar kentindeki Yusuf Has Hacib Türbesi’ni ziyaret ve Id Gah Camii’ni ziyaret etti.

BAKAN FİDAN'IN DİKKAT ÇEKEN ANLARI

Fidan, Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde sokakları gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti. Gezerken karşılaştığı bir kadının yanına oturan Fidan, yaşlı kadının elini öptü ve onunla sohbet etti. Fidan, Türkiye'den geldiğini ve Sincan Uygur Özerk Bölgesinin çok güzel olduğunu ifade etti.

Yaşının 80 olduğunu, Çince bilmediğini ve adının "Emine" olduğunu aktaran kadın, Fidan'a çocuklarının adını da söyledi. Bakan Fidan, yaşlı kadından dua istedi.

12 YIL SONRA BÖLGEYE GİDEN İLK TÜRK YETKİLİ OLDU

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pekin görüşmelerinin ardından Doğu Türkistan’a yaptığı ziyaret ve sarf ettiği sözlerle ezber bozdu. Bakan Fidan, 2012 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından 12 yıl sonra Doğu Türkistan’a ziyaret gerçekleştiren ilk Türk yetkili oldu.

KRAVAT RENGİ GÜNDEM OLMUŞTU

Fidan'ın ziyaretlerinde tercih ettiği mavi renkli kravat ise gündem olmuştu. Fidan'ın bu rengi, Doğu Türkistan'ın bağımsızlık sembolü bayrağının rengi olması nedeniyle tercih ettiği düşünülüyor.

"KAŞGAR VE URUMÇİ İKİ KADİM TÜRK ŞEHRİDİR"

Çin ziyaretinde Kaşgar ve Urumçi'nin Çin'in kültürel zenginliğine katkıda bulunan iki kadim Türk İslam şehri olduğunu hatırlatan Fidan, şunları kaydetmişti:

"Bu şehirler Çin'le Türk dünyası arasında ve Çin'le İslam dünyası arasında aynı zamanda bir köprü rolü de oynamakta. Tarihi dostluğumuzun ve komşuluğumuzun sembolleridir. Toplumların ve halkların birlikteliği güçlü devletlerin en büyük zenginliğidir. Bu coğrafyaların tarihi ve kültürel zenginliğine tanıklık etmekten büyük memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum."