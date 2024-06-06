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Haberler > Eğitim > Okul bahçesindeki köpekler öğrencilerin kabusu oldu: Hastalık yayılmasından korkuyoruz!

Okul bahçesindeki köpekler öğrencilerin kabusu oldu: Hastalık yayılmasından korkuyoruz!

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Okul bahçesindeki köpekler öğrencilerin kabusu oldu: Hastalık yayılmasından korkuyoruz!

Eğitim Haberleri

Ümraniye Madenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin paylaştığı görüntüler pes dedirtti. Sokak köpeklerinin okulda serbest dolaşması öğrencilerin kabusu oldu. Öğrenciler "Hastalık yayılmasından korkuyoruz. Şikayetlerimiz ciddiye alınmıyor. Üstüne okul içine kulübeler yapıldı. Burası hayvan barınağı değil, okul!" diyerek paylaştı.

Geçtiğimiz hafta İstanbul Başakşehir'deki bir okulun bahçesinde müdür tarafından beslenen köpekler öğrencilere saldırması gündem olmuştu. 

Sahipsiz, başıboş sokak köpeklerinin saldırılarının her geçen gün arttığı, köpek popülasyonunun kontrolsüz bir hale geldiği bugünlerde Ümraniye Madenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden gelen görüntüler pes dedirtti.

Okul bahçesindeki köpekler öğrencilerin kabusu oldu: Hastalık yayılmasından korkuyoruz! - 1. Resim

Okul içinde başıboş gezen köpekler yalnız okul bahçesinde değil dersliklerde ve koridorlarda yatıyor.

Okul bahçesindeki köpekler öğrencilerin kabusu oldu: Hastalık yayılmasından korkuyoruz! - 2. Resim

Okulu mesken edinen köpekler dışarı girip çıkıyor, serbestçe dolaşıyor.

Okul bahçesindeki köpekler öğrencilerin kabusu oldu: Hastalık yayılmasından korkuyoruz! - 3. Resim

Öğrenciler köpeklerin saldırmasından ziyade hastalık taşımasından endişe ediyor.

Okul bahçesindeki köpekler öğrencilerin kabusu oldu: Hastalık yayılmasından korkuyoruz! - 4. Resim

Başıboş köpeklerin okula giriş çıkışları serbest olduğu gibi okulun iç bahçesine özel kulübe yaptırıldığı da görülüyor.

Öğrenciler ve veliler, yeni yasal düzenlemeyle okullardaki bu gibi keyfi uygulamalara da izin verilmemesi gerektiğini düşünüyor.

Düzenleyen:  - Eğitim
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