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Başıboş köpekler, kurbanlık koyunları telef etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Başıboş köpekler, kurbanlık koyunları telef etti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan’da başıboş sokak köpekleri, bir ailenin kurbanlık olarak alıp bahçeye otlamaları için bıraktıkları 2 koyunu telef etti.

İnönü Mahallesi 38. Sokak Numara 5'te ikamet eden Mübin Şiltu, Kurban Bayramı'nda kesmek için 2 adet koyun aldı ve evinin bahçesine bağladı.

5 BAŞIBOŞ KÖPEK SALDIRDI

Dün sabah saatlerinde bahçeye giren 5 başıboş köpek koyunlara saldırarak telef etti. Bahçeden gelen sesler üzerine bahçeye çıkan Şiltu, köpekleri kovalamaya çalışsa da bu kez kendi saldırıya uğradı.

YOLDAN GEÇEN ÇOCUĞA DA SALDIRDILAR

Korkudan evin içine giren Şiltu, tekrar dışarı çıkınca kurbanlık koyunların iç organlarının dışarı çıkacak şekilde parçalandığını ve telef olduklarını gördü. Bahçeden çıkan köpekler bu defa yoldan geçmekte olan küçük kıza saldırdı. Saldırıyı gören ev sahibi Mübin Şiltu, köpekleri kovalayarak çocuğa zarar vermesini önledi.

VATANDAŞIN BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEĞİ İSYANI

Olayın ardından polis, belediye ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri gelerek incelemede bulundu. Mübin Şiltu’nun eşi Neşe Şiltu, kurbanlık koyunlarının telef edilmesine tepki göstererek başıboş köpeklere çözüm bulunması istedi. Şiltu, "Hayvanseverler çok istiyorlarsa bu köpekleri evlerinde sahiplensinler. Koyunlarımız telef oldu, bunun hesabını kim verecek?" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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