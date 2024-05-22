Okul müdürünün bahçede beslediği köpekler öğrenciye saldırdı! Aileye yalan söylediler

İstanbul Başakşehir'deki bir okulun bahçesinde müdür tarafından beslenen iki köpek bir öğrenciye saldırdı. 11 yaşındaki öğrencinin ailesine ise 'çitlerin üzerinden düştü' denildi. Köpek vahşetinin saklandığını öğrenen veli Hatem Yardımcı, okul yönetiminden şikayetçi oldu.

Yurt genelinde artarak devam eden başıboş köpek vahşeti bu kez İstanbul'da bir öğrencinin yaralanmasına neden oldu. Başakşehir’de okul müdürü tarafından ilkokul bahçesinde beslenen 2 kangal köpeği, 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı. Saldırı sonucunda öğrenci yara alırken veliye ilk durum köpek saldırısı olarak değil, çitlerin üzerinden düşme olarak aktarıldı.

Köpeklerin okul bahçesinde neden beslendiğiyle alakalı soruları cevapsız kalan veli Hatem Yardımcı, okul yönetiminden şikayetçi oldu. Olay geçtiğimiz cuma günü Başakşehir’de bir ilkokulda yaşandı. İki kangal köpeğini sahiplenen okul müdürü, bahçede çitlerle çevrili özel bir alan yaptırdı. Çocukların oyun oynadığı bahçenin içerisinde bulunan alanda beslenen köpekler, velileri ve çocukları tedirgin etti.

Olay günü ise arkadaşları oynayan Çınar H. Y.isimi 11 yaşındaki çocuğun topu, iki kangal köpeğinin bulunduğu alana kaçtı. Çitleri aşarak köpeklerin olduğu yere inen Çınar, topu almak istedi ancak bu sırada köpekleri saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda yara alan öğrenci, öğretmen ve farklı velilerin yardımıyla bulunduğu alandan çıkartılarak okul içerisine alındı.

Yaşanan olaydan sonra iddiaya göre saldırıya uğrayan öğrencinin velisi olan veli Hatem Yardımcı aranarak çocuğunun çitlerden düştüğü söylendi. Okula gelen Hatem Yardımcı çocuğunun okul bahçesinde beslenen köpekler tarafından saldırıya uğradığını öğrendi. Öğrenci hastaneye götürülüp tedavi alınırken konuyla alakalı raporda hastaneden alındı. Aile ellerindeki raporlar birlikte hem karakola hem de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu. Yaşananlar sonrasında okul bahçesinde bulunan köpeklerin olduğu alan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

OKUL BAHÇESİ KÖPEK YUVASINA DÖNMÜŞ

Okul bahçesinde köpeklerin bakıldığı alanda çekilen görüntülerde 2 kangal cinsi köpeğin okul bahçesinde öğrencilerin bisikletle gelirse park edebilecekleri alan ve bahçenin bir kısmının oluştuğu alanın tellerle kapandığı ve köpeklerin orada bakıldığı görüldü. Okul yetkilileri, köpeklerin aşı kartlarının ulunduğunu, saldırgan olmadıklarını ve öğrencinin kendisiyle oynamak isteyen köpeklerden korkup kaçarken çitlere takılıp yaralandığını söyledi.

Öte yandan olaydan sonra Pazartesi günü köpeklerin okul bahçesinden alınarak Esenyurt'ta bir fabrika bahçesine götürüldüğü öğrenildi.

GERÇEĞİ SAKLAMAK İÇİN AİLEYE YALAN SÖYLEDİLER

Yaşanılanları anlatan veli Hatem Yardımcı, "Çocuğum 11 yaşında bu sene burada 5. Sınıfa gitmeye başladı. Okulla ve çocuğumla alakalı bir problem şimdiye kadar yaşamadık. Olayın yaşandığı gün olan Cuma sabahı sabah saat 08.30 sıralarında çocuğumu babası okula bıraktı. Sonra saat 09.30 gibi oğlumun kendi cep telefonundan aranarak çitlerden düştüğü söylendi. Ben ciddi bir şey yoksa eğitimine devam edebileceğini söyledim, ciddi bir durum olduğunu ve okula gelmem gerektiği söylendi. Okula geldiğimde kendi aralarındaki konuşmadan köpeklerin saldırdığını öğrendim. Normalde köpeklerden korkmaz ve sever. Köpeklerin burada ne işi olduğunu söylediğimde müdür beyle görüşmemi istediler ve biz görüşmeye gittiğimizde bize direkt köpekler burada kalacak diye tepki verdi. Çitlerin olduğu yerden atlaması nedeniyle çocuğumun suçlu olduğunu söylediler. Köpeklerin burada bulunmaması gerekiyormuş normalde, bize göstermek istediğini söylediler ama ben görmek istemedim. Okulun binasını bir taraftan bir tarafa komple kapatılmış ve orada bakılıyor köpeklere. Top kaçtığında topu almak için çitlerden atlayarak içeriye girmiş, köpekler kendisini kovalamış ve saldırarak yaralamışlar. Normalde çitlerin arkası boşluğa bakıyor oradan da atlayabilirdi. 2 velimiz ve bir öğretmen kurtarıyor çocuğu oradan. Biz hastaneye gittik ve çocuk şubeye giderek şikayetçi olduk. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bize bu konuyla alakalı başka şikayetlerin olduğunu da söyledi" ifadelerini kullandı.