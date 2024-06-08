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Kartal'da bir kadın sevgilisini zehirleyip hastaneye götürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kartal&#039;da bir kadın sevgilisini zehirleyip hastaneye götürdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kartal'da Alev isimli bir kadın, tartıştığı sevgilisini ilaçla zehirledi. Durumunun kötüleşmesi üzerine kadın sevgilisini aracıyla hastane götürdü. Hastane polisinin devreye girdiği olayda, adam hastanede tedavi altına alınırken kadın gözaltına alındı. 

Kartal'da Karlıktepe Mahallesi'nde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre Alev isimli kadın, kendi evinde sevgilisini zehirledi. 

Sevgilisinin durumunun kötüye gitmesi üzerine kadın daha sonra kendi aracıyla sevgilisini hastaneye götürdü.

Kartal'da bir kadın sevgilisini zehirleyip hastaneye götürdü - 1. Resim

Hastane polisinin devreye girmesiyle, sevgilisini zehirleyen kadın gözaltına alındı. Zehirlenen adam ise hastanede tedavi altına alındı.

Kartal'da bir kadın sevgilisini zehirleyip hastaneye götürdü - 2. Resim

EVE KELEPÇELİ GELDİ

Kadın, olayın yaşandığı eve daha sonrasında kelepçeli bir şekilde polisler tarafından getirilerek o gün neler yaşandığını polise anlattı.

Kartal'da bir kadın sevgilisini zehirleyip hastaneye götürdü - 3. Resim

Alev isimli şahıs tekrar kelepçelenerek polis ekipleri tarafından götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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