Erkek arkadaşına sokak ortasında kabusu yaşattı! Önce kemerini çıkardı, sonra ısırmaya başladı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Haziran 2024 10:35 - Güncelleme: 7 Haziran 2024 11:20 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Akıl almaz olay İstanbul Esenyurt’a yaşandı. Bir kadın ve yanındaki erkeğin tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde öfkeli kadının adam saldırması, kemerini çıkartıp boyuna dolaması da yer aldı. Yoldan geçenler ise o anları şaşkınlıkla izledi.