Erkek arkadaşına sokak ortasında kabusu yaşattı! Önce kemerini çıkardı, sonra ısırmaya başladı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Akıl almaz olay İstanbul Esenyurt’a yaşandı. Bir kadın ve yanındaki erkeğin tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde öfkeli kadının adam saldırması, kemerini çıkartıp boyuna dolaması da yer aldı. Yoldan geçenler ise o anları şaşkınlıkla izledi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Pınar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre sokak üzerindeki erkek ile kadın arasında nedeni bilinmeyen tartışma çıktı.
ÖNCE VURDU SONRA KEMERİNİ ÇIKARIP BOYNUNA DOLADI
Tartışma esnasında kadın, erkek arkadaşına birkaç kez vurduktan sonra kemerini çıkardı.
Öfkeli kadın daha sonra eline aldığı kemeri adamın boynuna dolayıp kolunu ısırmaya başladı.
Bir süre sonra kadın adamı tişörtünden çekerek götürmeye çalışırken yaşanan ilginç anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı