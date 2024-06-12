Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Köpek korkusuyla otomobile çıktılar! İki genç saldırıdan böyle kurtuldu

Köpek korkusuyla otomobile çıktılar! İki genç saldırıdan böyle kurtuldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başıboş köpekler dehşet saçmaya devam ediyor. Gaziantep'te yolda yürüyen iki genç üzerlerine doğru koşan köpeğin saldırısından park halindeki bir arabanın üzerine çıkarak kurtuldu. Balıkesir'de ise bir kadın 6 köpeğin saldırısına uğradı. Sırtından ve ayağından yaralanan kadını çevredekiler kurtardı.

Türkiye’de son günlerde en çok gündemi meşgul eden konuların başında sokak köpekleri geliyor. Konunun çözümüyle ilgili çeşitli öneriler ön plana çıkarken, her gün başka bir şehirde vatandaşlara korkulu anlar yaşatan başıboş köpekler bu defa Gaziantep’te ortaya çıktı. Şehirde sabah erken saatlerde iki genç, yolda yürüdükleri esnada kendilerine saldırmak isteyen köpekten park hâlindeki otomobilin üzerine çıkarak kurtuldu. Saldırgan köpek ise bir süre araç etrafından döndükten sonra bölgeden uzaklaştı. 

Köpek korkusuyla otomobile çıktılar! İki genç saldırıdan böyle kurtuldu - 1. Resim

YAŞLI KADIN DEHŞETİ YAŞADI

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde de altı başıboş köpek 57 yaşındaki Gürsel Karaçay’a saldırdı. Yenisığırcı Mahallesi’nde yaşanan olayda köpekler, yere düşen ve çığlıklar atan kadını sırtından ve ayağından ısırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtulan ve olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Karaçay kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir'de feci kaza! Kullandığı traktörün altında can verdi6 köpek birden saldırdı, talihsiz kadını çığlıkları kurtardı! Dehşet anı kamerada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Resmi Gazete'de yayımlandı: İçişleri Bakanı'na yeni görev! - GündemResmi Gazete'de yayımlandı: İçişleri Bakanı'na yeni görev!Karşıyaka ve Balçova'da denizin rengi değişti! - GündemKarşıyaka ve Balçova'da denizin rengi değişti!Vatandaşlara yedireceklerdi... Şanlıurfa'da 10 ton bozuk tavuk eti yakalandı! - GündemVatandaşa yedireceklerdi! Tam 10 ton...Hayvan aktivistleri Kral Charles'ın ilk resmi portresine saldırdı - GündemHayvan aktivistleri Kral Charles'ın ilk resmi portresine saldırdıMüşteri gibi davrandı, test sürüşü sırasında motosikleti çaldı - GündemMüşteri gibi davrandı, test sürüşü sırasında motosikleti çaldı22 yaşındaki Mahmut Fırat'ın cesedi köprü altında bulunmuştu: Korkunç cinayetin detayı kan dondurdu! - Gündem22 yaşındaki Mahmut Fırat darp edilerek ölmüş!
Sonraki Haber Yükleniyor...