Köpek korkusuyla otomobile çıktılar! İki genç saldırıdan böyle kurtuldu

Başıboş köpekler dehşet saçmaya devam ediyor. Gaziantep'te yolda yürüyen iki genç üzerlerine doğru koşan köpeğin saldırısından park halindeki bir arabanın üzerine çıkarak kurtuldu. Balıkesir'de ise bir kadın 6 köpeğin saldırısına uğradı. Sırtından ve ayağından yaralanan kadını çevredekiler kurtardı.

Türkiye’de son günlerde en çok gündemi meşgul eden konuların başında sokak köpekleri geliyor. Konunun çözümüyle ilgili çeşitli öneriler ön plana çıkarken, her gün başka bir şehirde vatandaşlara korkulu anlar yaşatan başıboş köpekler bu defa Gaziantep’te ortaya çıktı. Şehirde sabah erken saatlerde iki genç, yolda yürüdükleri esnada kendilerine saldırmak isteyen köpekten park hâlindeki otomobilin üzerine çıkarak kurtuldu. Saldırgan köpek ise bir süre araç etrafından döndükten sonra bölgeden uzaklaştı.

YAŞLI KADIN DEHŞETİ YAŞADI

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde de altı başıboş köpek 57 yaşındaki Gürsel Karaçay’a saldırdı. Yenisığırcı Mahallesi’nde yaşanan olayda köpekler, yere düşen ve çığlıklar atan kadını sırtından ve ayağından ısırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtulan ve olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Karaçay kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.



