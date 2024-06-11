Kuduz köpek vakalarındaki artış sonrası Bakan Koca'dan açıklama

Türkiye'yin gündemine oturan başıboş sokak köpeği sorunu çözüme kavuşmayı beklerken, Şanlıurfa'da kuduz riski taşıyan köpekleri Ankara'ya götürdüğü iddiasıyla fenomen Buket Özgünlü tutuklandı. Köpeklerin uyutulması tartışmasına ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, "Kuduz vakalarında bir artış söz konusu. Uyutmak gibi görünürde ismiyle insancıllaştırılmış seçeneğe benim gönlüm razı değil" dedi.

Türkiye'de birçok çocuk, kadın ve yaşlının ölümüne yol açan "başıboş sokak köpeği" sorunu, AK Parti'nin meclise sunacağı yasa tasarısı ile çözüme kavuşmayı bekliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'da hasta köpekleri Ankara'ya götürdüğü iddia edilen fenomen Buket Özgünlü'nün tutuklanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"UYUTMAYA GÖNLÜM RAZI DEĞİL"

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Kuduz vakalarında bir artış söz konusu. Buna karşı alınması tartışılan, kararı bize, bakanlığımıza ait olmayan bazı önlem seçenekleri var. “Uyutmak” gibi görünürde ismiyle insancıllaştırılmış seçeneğe benim gönlüm razı değil.

NE OLDU?

Fenomen Buket Özgünlü'nün kuduz tehlikesi olan 35 hasta köpeği Ankara'ya getirdiği iddiası sonrası savcılık harekete geçti.

Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilen bölgeden 35 köpeği Ankara'ya getiren fenomen Buket Özgünlü tutuklandı.