Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kuduz köpek vakalarındaki artış sonrası Bakan Koca'dan açıklama

Kuduz köpek vakalarındaki artış sonrası Bakan Koca'dan açıklama

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Gündem Haberleri

Türkiye'yin gündemine oturan başıboş sokak köpeği sorunu çözüme kavuşmayı beklerken, Şanlıurfa'da kuduz riski taşıyan köpekleri Ankara'ya götürdüğü iddiasıyla fenomen Buket Özgünlü tutuklandı. Köpeklerin uyutulması tartışmasına ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, "Kuduz vakalarında bir artış söz konusu. Uyutmak gibi görünürde ismiyle insancıllaştırılmış seçeneğe benim gönlüm razı değil" dedi.

Türkiye'de birçok çocuk, kadın ve yaşlının ölümüne yol açan "başıboş sokak köpeği" sorunu, AK Parti'nin meclise sunacağı yasa tasarısı ile çözüme kavuşmayı bekliyor. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'da hasta köpekleri Ankara'ya götürdüğü iddia edilen fenomen Buket Özgünlü'nün tutuklanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"UYUTMAYA GÖNLÜM RAZI DEĞİL"

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Kuduz vakalarında bir artış söz konusu. Buna karşı alınması tartışılan, kararı bize, bakanlığımıza ait olmayan bazı önlem seçenekleri var. “Uyutmak” gibi görünürde ismiyle insancıllaştırılmış seçeneğe benim gönlüm razı değil.

NE OLDU?

Fenomen Buket Özgünlü'nün kuduz tehlikesi olan 35 hasta köpeği Ankara'ya getirdiği iddiası sonrası savcılık harekete geçti. 

Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilen bölgeden 35 köpeği Ankara'ya getiren fenomen Buket Özgünlü tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
A Milli Takım EURO 2024 için Almanya'da! Taraftarlar yoğun ilgi gösterdiErmenistan, rotayı ABD'ye çevirdi! Kafkaslar'da Rusya'ya karşı stratejik ortaklık
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan İspanya'ya gidiyor! Vekalet edecek isim Resmi Gazete'de yayımlandı - GündemCumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecekBeyaz eşya devinin kamyoneti uçurumdan uçtu - GündemBeyaz eşya devinin kamyoneti uçurumdan uçtuKereste fabrikası cayır cayır yandı! Dumanlar D-650 kara yolunu kapladı - GündemKereste fabrikası cayır cayır yandı! Dumanlar D-650 kara yolunu kapladıEdirne'de AVM'de yangın! 3 güvenlik görevlisi dumandan etkilendi - GündemEdirne'de AVM'de yangın çıktıBeştepe'de diplomasi trafiği! Erdoğan üst düzey isimlerle görüştü - GündemBeştepe'de diplomasi trafiği! Erdoğan'dan kritik görüşmelerKomşuda peş peşe deprem! Yunanistan 3.9 ve 4.2 ile sallandı - GündemKomşuda peş peşe deprem! Yunanistan 3.9 ve 4.2 ile sallandı
Sonraki Haber Yükleniyor...