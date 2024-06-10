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Kuduz köpekleri Ankara'ya götürdüğü iddia edilen Buket Özgünlü tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kuduz köpekleri Ankara&#039;ya götürdüğü iddia edilen Buket Özgünlü tutuklandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'nın kuduz karantinası ilan edilen bölgesindeki barınaktan 35 hasta köpeği Ankara'ya götürdüğü iddia edilen Buket Özgünlü gündemde yer alırken Ankara Valiliği konuyla ilişkin çalışmaya başladı. "Köpekvelisi" kullanıcı adıyla sosyal medyada yer alan Özgünlü hakkında kimdir, tutuklandı mı, neden gibi sorular araştırıldı.

Şanlıurfa'da kuduz olduğu iddia edilen köpekleri Ankara'ya getiren 2 kişiden bir tanesi olan Buket Özgünlü'nün tutuklanmasının ardından vatandaşlar neden tutuklandı, ne oldu araştırmaya başlarken Ankara Valiliği konuyla ilgilendi.

KUDUZ KÖPEKLERİ ANKARA'YA GETİREN BUKET ÖZGÜNLÜ TUTUKLANDI MI?

Instagram'da Köpekvelisi kullanıcı adıyla yer alan Özgünlü hakkında Şanlıurfa'da barınakta olan 35 tane kuduz köpeğin Ankara'ya getirdiği iddiaları yer alıyordu. 

Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilen bölgeden 35 köpeği Ankara'ya getiren Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü ve dernek çalışanı M.S.D. işlemelerin ardından Ankara adliyesine getirildi ve  "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kuduz köpekleri Ankara'ya götüren Buket Özgünlü tutuklandı - 1. Resim

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizce, kolluk kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız."

Açıklamada yer alan ifadenin devamı şöyle:

"İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları İlimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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