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Kuduz olduğu iddia edilen köpekleri karantinadan kaçırdı! Ankara Valiliği harekete geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan kadın, Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilen bölgedeki barınaktan 35 tane köpeği Ankara'ya götürdüğünü söyledi. Köpeklerin arasında kuduz olanların da bulunduğu iddia edilirken Ankara Valiliği harekete geçti. Köpekleri Ankara'ya yönlendiren ve kente getiren kişiler de gözaltına alındı.

Sosyal medyada "Köpekvelisi" kullanıcı adını kullanan bir kadın, iddiaya göre Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilen bölgeden 35 köpeği Ankara'ya götürdü. Kadın paylaştığı videoda konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken köpeklerin kuduz olduğu iddiası Ankara Valiliği'ni harekete geçirdi.

ANKARA VALİLİĞİ HAREKETE GEÇTİ

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizce, kolluk kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız."

KÖPEKLERİ KAÇIRAN ŞAHISLAR GÖZALTINDA

Bir sonraki açıklamada ise şahısların gözaltına alındığı belirtildi. Metinde, "İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları İlimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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