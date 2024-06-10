Veri gündemi yoğun hafta başladı! Dolar 32,50’ye yakın... Gecelik faiz düşüyor

10 Haziran dolar fiyatı 32,48 TL’den, sınırlı bir yükselişle yeni haftaya başlıyor. Yakından izlenen gecelik TL faizinin geçen hafta düşüşe geçerek, %53’ten %50 sınırına çekildiği görüldü. Bu etkiyle birlikte mevduat faizlerinde de yüzde 50 ve üzerindeki oranları bulmak, gittikçe zorlaşmaya başladı. Bu hafta açıklanacak cari denge ve kısa vadeli dış borç stoku, ülkenin döviz kompozisyonu açısından dikkatle takip edilecek.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- İç piyasalarda yoğun veri akışının olduğu bir hafta başlarken; faiz oranları ve döviz kurlarına dair gelişmeler takip ediliyor. TCMB, son olarak mayıs ayı PPK toplantısının ardından zorunlu karşılıkları yükselterek, piyasadan fazla TL likiditesinin çekilmesini amaçlamıştı. Yüzde 47 sınırına gerileyen gecelik TL faizleri, önceki hafta yüzde 52-53 aralığına yükselmişti. Ancak geçen hafta gecelik faizlerde tekrar gerileme eğilimi başladı ve cuma günü “TL Ref” yüzde 50,06’ya kadar geriledi.

10 HAZİRAN DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar, 10 Haziran işlemlerine 32,48 TL’ye yakın seviyelerden, geçen hafta kapanışına göre sınırlı yükselişle başlıyor. Döviz bürolarında 32,08-32,18 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Hızlı “carry trade” işlemlerinin ardından önceki hafta yabancı yatırımcıların, 94 milyon dolarla, Türk tahvillerine daha sınırlı bir giriş yaptığı görüldü. Ancak yerli yatırımcıların döviz satışları devam etti. 31 Mayıs ile biten haftada DTH hesaplarının büyüklüğü 170,60 milyar dolardan 167,39 milyar dolara kadar geriledi.

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM

Gecelik faiz oranlarında yaşanan gerileme ve TL likidite fazlalığı, mevduat faizleri üzerinde de etkili olmaya devam ediyor. Bankacılık kaynaklarından alınan son bilgilere göre; geçen hafta mevduat faiz oranları ağırlıklı olarak yüzde 48- yüzde 51 aralığına çekildi.

Kaynaklar; yüzde 50’nin üzerindeki oranları bulmanın gittikçe zorlaşmaya başladığını, TÜFE’de artık gerileme dönemine girileceğini ve mevduat yatırımcısının, faizlerdeki düşüşlerden etkilenmemek için daha uzun vadeye odaklanmaları gerektiğini aktarıyor.

BU HAFTA BU VERİLERE DİKKAT!

Bugün nisan ayı cari işlemler dengesi açıklanacak. Söz konusu dönemde cari açığın 6 milyar dolar civarında artması ve yıllık cari açığın 32 milyar doların üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Perşembe günü ise nisan ayına dair “kısa vadeli dış borç stoku” belli olacak. Mart ayında bir yıl ve daha kısa vadeli borç stoku 232 milyar dolar olmuştu. Beklenen cari açıkla birlikte değerlendirildiğine, Türkiye’nin gelecek 1 yıllık dönemde yaklaşık 240 milyar dolarlık döviz ihtiyacının olduğu hesaplanıyor.

TCMB BEKLENTİ ANKETİ

Merkez Bankası’nın haziran ayı beklenti anketinin sonuçları, cuma günü açıklanacak. Geçen ayki anket sonuçlarında yıl sonu TÜFE beklentilerinin %44,20’den %43,70’e düştüğü görülmüştü. Yıl sonu dolar beklentisi de 38,78 TL’ye kadar geriledi. Bu hafta nisan ayı işsizlik ve sanayi üretimi verileri ve mayıs ayı konut satışı istatistikleri de takip edilecek diğer veriler arasında bulunuyor.