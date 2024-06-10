'Gram'da tepki çabası! Altın yatırımcısına çifte şok! Son iki aylık kayıp…

Altında son dakika! 10 Haziran gram altın fiyatı 2395 TL’den haftaya başlıyor. Geçen cuma sert düşüşün ardından gram altın, son iki ayda sadece %1 primli gözüküyor. Bu süreçte altın yatırımcısı %9’luk mevduat getirisi ve %6,66 olan iki aylık TÜFE’nin gerisinde kalarak çifte kayıp yaşamaya başladı. Bu hafta çarşamba; ABD TÜFE verisi ve FED faiz kararının ardından Başkan Powell’ın açıklamaları izlenecek. Ons altında 2280 $, kritik destek olarak izleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL / Ömer Faruk Bingöl - Geçen yılı 1940 TL’den tamamlayan gram altın, bu yıla hızlı başlangıç yaparak, nisan başında 2528 TL’ye yükselmişti. Jeopolitik riskler ve merkez bankalarının yüklü altın alımlarıyla ivmelenen altın; nisan ve mayıs aylarında ayrıca iki defa daha 2534 TL ve 2536 TL ile rekor tazelemişti.

Son olarak 20 Mayıs’ta rekor kıran gram altın, o tarihten itibaren gerileyerek, geçen haftayı 2386 TL’den tamamladı. Gram altın bu seviyeyi bu yıl ilk defa 5 Nisan’da aşmıştı. Böylece geçen haftaki kapanış fiyatı, aynı zamanda iki ay önceki seviyeye de işaret etti.

ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ?

Gram altındaki düşüş ağırlıklı olarak ons altındaki gerilemeden kaynaklandı. Geçen cuma açıklanan ve beklenti üzeri gelen istihdam rakamlarının ardından ABD’de faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi ve Çin’in geçen ay altın almadığının verilere yansımasıyla birlikte; ons altın da mayısta gördüğü 2450 dolar zirvesinden 2293 dolara kadar geriledi. Jeopolitik riskler devam etse de bunların artış göstermemesi de altın için son 1-2 haftalık süreçte “güvenli liman” alımlarını düşürdü.

10 HAZİRAN ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Yeni haftada altın fiyatlarında toparlanma eğilimi dikkat çekiyor. Serbest piyasada gram altın 2395 TL’den, cuma kapanışına göre sınırlı primle güne başlıyor. Kapalıçarşı’da gram altın 2405-2445 TL alım ve satım aralığında seyrederken; çeyrek altın sabah saatlerinde 3970 TL’den, yarım altın 7935 TL’den ve tam altın da 15 bin 825 TL’den satılıyor.

SON 2 AYDA TÜFE VE MEVDUATIN GERİSİNDE

Bu arada gram altın yatırımcıları, fiyatların, iki ayın en düşük seviyelerine yaklaşmasıyla birlikte; nisan ve mayıs aylarını kapsayan son süreçte çifte kayıp yaşamaya başladı.

Bu sabahki fiyatlamalar dikkatle alındığında son iki aylık dönemde sadece yüzde 1 primli gözüken gram altın, bu süreçte %6,66 olarak gerçekleşen TÜFE’nin gerisinde kalarak reel kayıp yaşadı. Yine aynı dönemde ortalama %9 olan TL mevduat getirisinin gerisinde kalan gram altın yatırımcısı, “taşıma maliyeti” ile de karşılaşmaya başladı.

ONS ALTINDA SON GÖRÜNÜM

Ons altında da işlemler sınırlı yükselişle 2295 dolara yakın seyrederken; geçen hafta %4,28’e kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün %4,45 ve yine geçen hafta 104,00’ü gören dolar endeksi bugün 105,10 seviyesinde bulunuyor. Rakamlar, dolarda küresel anlamda bir güçlenme eğilimine işaret ederek, altın gibi riskli varlıklar üzerinde baskı unsuru oluşturuyor.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Ons altında son iki ayın en düşük seviyeleri olan 2280 dolar, önemli destek olarak öne çıkarken; 5 ve 50 günlük ortalamaların da yakınlaştığı 2330 dolar seviyesi ilk direnç olarak gösteriliyor.

Bu hafta altın fiyatları için kritik. ABD’de mayıs ayı TÜFE rakamları çarşamba günü açıklanacak. Yüzde 3,4 seviyesinde bulunan yıllık TÜFE’nin, yine bu seviyede kalarak katılığını koruması bekleniyor. Yine çarşamba günü FED faiz kararı gelecek. Faizlerde indirim beklenmiyor ancak son verilerin ardından FED Başkanı Powell tarafından verilecek mesajlar takip edilecek.