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İslam Memiş altın yatırımcısına beklenen tarihi açıkladı

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İslam Memiş altın yatırımcısına beklenen tarihi açıkladı

Ekonomi Haberleri

Geçtiğimiz hafta bir anda düşüş yaşayan altın tekrar beklenen seviyelere ulaştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Temmuzda yeni rekorlar göreceğiz. 3000 lira ve 3500 lirayı gram altında göreceğiz" diyerek yatırımcılara bayram öncesi uyarılarda bulundu.

ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasının ardından altında yaşanan şok düşüş yaşayan yatırımcıları endişelendirdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bunu bir alım fırsatı olarak değerlendirdi. Öte yandan Memiş, yatırımcılar için temmuz ayını işaret etti.

İslam Memiş altın yatırımcısına beklenen tarihi açıkladı - 1. Resim

Memiş'in değerlendirmesi şu şekilde:

"ALIM YAPANLAR ŞANSLI"

Bayrama kadar alım işlerinizi bitirin uyarım vardı. 2417'ye kadar geriledi. Burada yüzde 50 alım yapan şanslı yatırımcılardı. Aynı uyarılarım geçerli. 9 gün bir yatırımcının açık pozisyon taşıması oldukça risk.

İslam Memiş altın yatırımcısına beklenen tarihi açıkladı - 2. Resim

"3500 LİRAYI GÖRECEĞİZ"

Temmuzda yeni rekorlar göreceğiz. 3000 lira ve 3500 lirayı gram altında göreceğiz. Yıllık bazda öngörülerimizde hiçbir değişiklik yok. Günlük yorumlar yapıyoruz.

İslam Memiş altın yatırımcısına beklenen tarihi açıkladı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
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