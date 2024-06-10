Bu yıl borsaya açılan 3 hissede prim yüzde 100’ü geçti! Yenilerden 12'si yükseldi, 8'i düştü
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
2024 Mayıs sonu itibarıyla toplam 20 şirket borsaya geldi. Söz konusu şirketler 44,25 milyar TL halka arz gelirine kavuştu. 7 Haziran kapanış fiyatlarına göre 12 şirket halka arz fiyatının üzerinde seyrederken, 8 şirketin hissesi değer kaybetti. Altınay Teknoloji %159,40 yükselişle, bu yıl borsaya gelen ve en fazla prim yapan hisse olarak öne çıktı. Pasifik Teknoloji ve Alves Kablo da %100’ün üzerinde prim yaptı.
TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL / Ömer Faruk Bingöl - Borsa İstanbul’da bu yıl ilk 5 ayda 20 şirket halka arz oldu. Söz konusu halka arzların toplam büyüklüğü 44 milyar 255 milyon TL’ye ulaştı.
Yakın geçmişte yatırımcı sayısı üzerinde de etkili olduğu görülen yeni halka arzların gösterdiği performans ise birbirinden farklı seyir izledi. 2024’te arz olan 12 hisse, 7 Haziran kapanış fiyatları itibarıyla yükseliş gerçekleştirdi. 8 hisse açılış fiyatlarının altına geriledi. 3 hissenin ise %100’ün üzerinde değer kazandığı görüldü.
HANGİ HİSSELER YÜKSELDİ?
Pasifik Yazılım, Bor Şeker, Limak Doğu Anadolu Çimento, Alves Kablo, Artemis Halı, Mogan Enerji Yatırım Holding, Odine Solutions Teknoloji, IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Altınay Teknoloji, Hareket Mühendislik, Onur Yüksek Teknoloji ve Altınkılıç Gıda hisseleri; halka arz sonrası değer kazananlar arasında yer aldı.
EN FAZLA YÜKSELEN; ALTINAY TEKNOLOJİ
Yılın 13’üncü halka arzı olan Altınay Teknoloji (ALTNY); “en fazla kazandıran hisse” olarak öne çıktı. 32,00 TL’den talep toplayan hisse, 7 Haziran kapanışını 83,00 TL’den geçekleştirdi. Böylece hissede yükseliş yüzde 159,40’ı buldu.
MAYIS SONU İTİBARIYLA 2024 HALKA ARZLARI
Bu yıl gerçekleşen halka arzların, talep toplama ve işlem görme sırasına göre halka arz fiyatları, son işlem fiyatları ve getirileri şu şekilde gerçekleşti:
1-Pasifik Donanım ve Yazılım
Halka Arz Fiyatı: 32,00
Son Fiyat: 76,60
Getiri: %118,90
2-Bor Şeker
Halka Arz Fiyatı: 26,54
Son Fiyat: 30,60
Getiri: %15,30
3-Limak Doğu Anadolu Çimento
Halka Arz Fiyatı: 16,20
Son Fiyat: 19,72
Getiri: %21,70
4-Alves Kablo
Halka Arz Fiyatı: 19,45
Son Fiyat: 40,22
Getiri: %106,80
5-OBA Makarnacılık
Halka Arz Fiyatı: 39,24
Son Fiyat: 35,86
Getiri: %-8,60
6-Artemis Halı
Halka Arz Fiyatı: 25,35
Son Fiyat: 38,80
Getiri: %53,10
7-Mogan Enerji Yatırım Holding
Halka Arz Fiyatı: 11,33
Son Fiyat: 12,56
Getiri: %10,90
8-Odine Solutions Teknoloji
Halka Arz Fiyatı: 30,00
Son Fiyat: 55,25
Getiri: %84,20
9-IC Enterra Yenilenebilir Enerji
Halka Arz Fiyatı: 10,00
Son Fiyat: 10,15
Getiri: %1,15
10-Rönesans Gayrimenkul Yatırım
Halka Arz Fiyatı: 135,00
Son Fiyat: 123,50
Getiri: %-8,50
11-Koton Mağazacılık
Halka Arz Fiyatı: 30,50
Son Fiyat: 23,94
Getiri: %-21,50
12-Lila Kâğıt
Halka Arz Fiyatı: 37,39
Son Fiyat: 27,18
Getiri: %-27,30
13-Altınay Teknoloji
Halka Arz Fiyatı: 32,00
Son Fiyat: 83,00
Getiri: %159,40
14-Koç Metalurji
Halka Arz Fiyatı: 20,50
Son Fiyat: 18,85
Getiri: %-8,00
15-Hareket Mühendislik
Halka Arz Fiyatı: 70, 00
Son Fiyat: 74,00
Getiri: %5,70
16-Onur Yüksek Teknoloji
Halka Arz Fiyatı: 49,50
Son Fiyat: 78,00
Getiri: %57,60
17-Özyaşar Tel
Halka Arz Fiyatı: 28,00
Son Fiyat: 26,22
Getiri: %-6,40
18-Altınkılıç Gıda
Halka Arz Fiyatı: 22,98
Son Fiyat: 27,50
Getiri: %19,70
19-Horoz Lojistik
Halka Arz Fiyatı: 55,00
Son Fiyat: 53,95
Getiri: %-1,90
20-Yiğit Akü
Halka Arz Fiyatı: 34,68
Son Fiyat: 31,66
Getiri: %-8,70