Bu yıl borsaya açılan 3 hissede prim yüzde 100’ü geçti! Yenilerden 12'si yükseldi, 8'i düştü

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Haziran 2024 08:40 - Güncelleme: 10 Haziran 2024 10:01 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 Mayıs sonu itibarıyla toplam 20 şirket borsaya geldi. Söz konusu şirketler 44,25 milyar TL halka arz gelirine kavuştu. 7 Haziran kapanış fiyatlarına göre 12 şirket halka arz fiyatının üzerinde seyrederken, 8 şirketin hissesi değer kaybetti. Altınay Teknoloji %159,40 yükselişle, bu yıl borsaya gelen ve en fazla prim yapan hisse olarak öne çıktı. Pasifik Teknoloji ve Alves Kablo da %100’ün üzerinde prim yaptı.