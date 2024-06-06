Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Borsada ‘işlem vergisi’ belirsizliği! İşte zirvesine uzak ve dibine yakın büyük hisseler

Borsada ‘işlem vergisi’ belirsizliği! İşte zirvesine uzak ve dibine yakın büyük hisseler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Borsada ‘işlem vergisi’ belirsizliği! İşte zirvesine uzak ve dibine yakın büyük hisseler

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsada son dakika! BİST100 son kapanışını 10.350’den gerçekleştirirken, zirve seviyesinin de yüzde 6,65 gerisine düştü. İşlem vergisine ilişkin belirsizlik devam ederken; son 1 aylık süreçte BİST30’a dahil hisseler arasında yer alan Kontrolmatik, Borusan Yatırım ve Emlak Konut GYO, “zirvesinden en fazla gerileyen” hisseler oldu. TÜPRAŞ, HEKTAŞ ve Koza Altın ise aynı süreçte “gördüğü dip seviyeye en yakın” hisseler olarak dikkat çekiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi 5 Haziran işlemlerinde, 10.350’den kapanış gerçekleştirdi. Endeks, geçtiğimiz haftalarda gördüğü 11.088 zirvesine göre yüzde 6,65 düşüş gösterdi. Endekste aylık yükseliş binde 7 gibi oldukça sınırlı bir alanda kalırken, yılbaşından itibaren prim ise yüzde 38,55 olarak öne çıktı. Döviz bazında bakıldığında endeks, 320 dolar seviyesinde bulunuyor.

Borsanın hem TL hem de dolar bazlı önemli desteklerde tutunmaya çalıştığını aktaran analistler; 10.300-10.400 bandının korunması halinde, beklentili ve finansalları sağlam hisse senetlerinde, orta ve uzun vadeli yeni pozisyonların açılabileceğini ifade ediyor.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Dünkü işlemlerde BİST100 endeksine dahil hisse senetleri arasında MIATK, REEDR, TUKAS, BERA ve FROTO; %9,97-%2,65 arası değişen primlerle birlikte, en çok yükselen hisse senetleri oldu.

En çok düşen hisseler arasında ise %8,55-%3,80 arası değer kayıpları ile BRYAT, KLSER, SKBNK, ISMEN ve ENJSA yer aldı.

TCELL, THYAO, ASTOR, YKBNK ve BIMAS en fazla para girişi gerçekleşen hisseler olurken; KCHOL, TUPRS, AKBNK, EKGYO ve TAVHL para çıkışında ilk 5 hisse arasında öne çıktı.

GÖZLER İŞLEM VERGİSİNDE

Dün açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; hisse senetlerinden elde edilen kazançların vergilendirilmeyeceğini, sadece alım-satım işlemleri üzerinden sınırlı bir vergi tahsil edilmesinin planlandığını söyledi. Sektör temsilcileri; konuyla ilgili detayların bir an önce açıklanmasının önemli olduğunu belirterek; belirsizlik ortamının, borsa üzerinde baskı oluşturduğunu aktarıyor.

DİBİNE YAKIN, ZİRVESİNE UZAK HİSSELER

Borsada zirve seviyesinden itibaren gerçekleşen gerileme yüzde 6,65 olurken; BİST30 kapsamındaki büyük hisselerde de dikkat çeken fiyatlamalar yaşanıyor.

Son bir aylık süreçte gördüğü zirve seviyeden en fazla düşüş gösteren ilk 3 hisse; Kontrolmatik (%26,30), Borusan Yatırım (%25,55) ve Emlak Konut GYO (%20,50) oldu.

Yine aynı süreçte gördüğü dip seviyeye en yakın 3 hisse de TÜPRAŞ (%0,54), HEKTAŞ (%0,85) ve Koza Altın (%1,16) olarak öne çıkıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Meteoroloji son raporunu paylaştı: İşte 5 günlük haritalı tahminler...Abdullah Çatlı'nın adı Nevşehir'de bir meydana verildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Japon otomotiv devi Suzuki, Tayland'daki fabrikasını 2025 sonuna kadar kapatıyor - EkonomiOtomotiv devi fabrikasını kapatıyorAraç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu  - EkonomiZorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu Son dönemlerin en çok merak edilen işi! Popülerliği gittikçe arttı, maaşı dudak uçuklatıyor - EkonomiSon dönemlerin en çok merak edilen işi!İmar planına göç ve tsunami ayarı! 'Mekansal Plan Kuralları'na yeni riskler eklendi - Ekonomiİmar planına göç ve tsunami ayarıKamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu - EkonomiKamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli olduKurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz - EkonomiBayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
Sonraki Haber Yükleniyor...