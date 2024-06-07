Borsada yeni beklenti, faizde düşüş! Bu sektörlere dikkat…

Borsada son dakika! BİST100 son kapanışını 10.279’dan gerçekleştirerek, gördüğü zirve seviyeye göre %7,87 oranında geriledi. İşlem vergisine dair belirsizliğin ortadan kalkması beklenirken; borsada yeni beklentinin “faizlerde gerileme” şeklinde öne çıkabileceği belirtiliyor. Bu beklentinin sanayi, gayrimenkul, çimento, otomotiv ve beyaz eşya gibi faize hassas sektörlere, orta ve uzun vadede pozitif yansıyabileceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi son kapanışını 10.279 seviyesinden gerçekleştirdi. 21 Mayıs’ta 11.088 ile rekor kıran borsa, o günden itibaren devam eden düşüş trendi süresince, zirve seviyeden yüzde 7,87 oranında değer kaybı yaşadı. Bugün itibarıyla 5 günlük ortalama (10,390) ve 22 günlük ortalama (10.470) seviyesinin altında bulunan endekste zayıf görünüm devam ederken; günlerdir dikkatle takip edilen 10.400 desteği artık direnç olarak izlenecek. Bu arada BİST100 aylık bazda da yüzde 0,5 gerileyerek, uzun bir sürenin ardından negatif bölgeye geçti

İŞLEM VERGİSİ BEKLENİYOR

Endekste 10.400 direncinin aşılamaması halinde satış baskısının devam edebileceği uyarısında bulunan analistler, “10.240 ara destek olmakla birlikte 10.050 seviyesine kadar gevşeme yaşanabilir. Borsanın, orta ve uzun vadeli düşünenler için cazip seviyelere geldiği de görülüyor. Buralardan beklentisi yüksek ve finansalları kuvvetli hisseler için kademli pozisyon düşünülebilir. İşlem vergisi konusunun netliğe kavuşması önemli. Endeks, döviz bazında 318 dolarda bulunuyor. Burada da 320-325 dolar bandına tekrar dönüş önemli olacak. Aksi halde 313 dolar desteğine kadar gerileme ihtimali artabilir” diyor.

FAİZ İNDİRİMİ BU SEKTÖRLERİ DESTEKLER

Bu arada bu hafta açıklanan mayıs ayı TÜFE rakamları ile birlikte enflasyonda da zirve seviye görüldü. Bundan sonraki süreçte hem baz etkisi hem de sıkı para politikası kaynaklı TÜFE düşüşlerinin gerçekleşmesi öngörülüyor. TÜFE’de gerileme sürecinde bir yandan faiz indirimlerinin de konuşulmaya başlanacağını aktaran analistler, “Yılın son çeyreğine doğru faizlerde gerçekleşebilecek bir indirim, borsada da önceden fiyatlanabilir. Bu da sanayi, gayrimenkul, otomotiv, çimento ve beyaz eşya gibi faize hassas sektörlerde pozitif ayrışmayı destekleyebilir” görüşünü dile getiriyor.