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Köpekler bahane zenginlik şahane! Buket Özgünlü'nün kasiyerlikten patronluğa uzanışı...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Köpekler bahane zenginlik şahane! Buket Özgünlü&#039;nün kasiyerlikten patronluğa uzanışı...

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’dan kuduz köpekleri Ankara’ya getirdiği için tutuklanan Buket Özgünlü, sosyal medyadaki ‘Köpek Velisi’ adlı hesabı sayesinde servet kazanmış. Köpekleri sakat bırakarak para topladığı iddia edilen Özgünlü, 9 daire ve 2 depo satın alıp 7 defa da estetik ameliyatı olmuş.

 
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği Ankara’ya getiren ve ‘Hayvanları koruma kanununa muhalefet’ suçundan tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü hakkında iddialar ortaya çıktı. 
Özgünlü’nün ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi T.S. tarafından altı yıl önce mahkemeye verildiği ve ‘Durumum yok, gelirim yok’ diyerek savunma yaptığı aktarılırken, Özgünlü’nün polis sorgusunda tamamı son dört senede alınmış üzerine kayıtlı 9 daire ve kira aldığı 2 depo olduğunun ortaya çıktığı öne sürüldü.  Öte yandan, Özgünlü’nün köpekleri sakat bırakarak para topladığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre hayvanseverlerden topladığı mama paralarıyla yedi defa bıçak altına yatarak estetik ameliyatı olduğu da belirtilen Özgünlü’nün Ankara’da garson olarak çalıştığı kafeyi de satın alıp işveren pozisyonuna geçtiği öğrenildi. Özgünlü’nün sağlık kayıtlarında ise burun estetiği, kaş kaldırma ve serum kollajen terapisi aldığı iddia edilirken, yedi operasyon ve çok sayıda güzellik seansı için 2021-2024 arasında 1 milyon 110 bin lira harcama yaptığının banka hareketleri ile tespit edildiği kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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