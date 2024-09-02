Buket Özgünlü Yaşama Tutunan Patiler Derneği’ni 2019 yılında kurdu

2019 yılında kurulan ve sahipsiz hayvanlar için çalışmalar yürüten Yaşama Tutunan Patiler Derneği, son dönemde ortaya çıkan skandallarla sarsılıyor. Derneğin kurucusu ve başkanı Buket Özgünlü’nün, gelen bağış paralarını kişisel çıkarları için kullandığı iddiaları gündemi meşgul ediyor.

Buket Özgünlü'nün kurduğu Yaşama Tutunan Patiler Derneği bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

MASAK’ın yaptığı incelemelerde, Buket Özgünlü’nün derneğe yapılan bağış paralarını Türkiye Jokey Kulübü aracılığıyla at yarışlarına yatırdığı ortaya çıktı.

Özgünlü'nün bu tür şans oyunlarına yaptığı ödemelerin, derneğin resmi hesaplarından değil, aile bireyleri üzerinden yapıldığı tespit edildi.

BUKET ÖZGÜNLÜ MASAK RAPORU SONUÇLARI NEDİR?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre Buket Özgünlü ve ailesi, Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne yapılan bağışları kişisel amaçlar için kullanmakla suçlanıyor.

MASAK raporunda Buket Özgünlü’nün derneğe yapılan bağışlarla at yarışı oynadığı ve bu paraları Türkiye Jokey Kulübü'ne aktardığı belirtildi.

Öte yandan yüksek miktarda para transferlerinin aile üyeleri üzerinden yapıldığı ve bu yolla kişisel mülk edinimi gerçekleştirildiği tespit edildi.

12 MİLYON LİRALIK BAĞIŞ NEREDE?

Buket Özgünlü ve ailesi hakkında hazırlanan iddianameye göre, derneğe yapılan bağışların 12 milyon 414 bin liralık kısmı, Özgünlü ve ailesi tarafından kişisel zenginleşme ve mal varlığı ediniminde kullanıldı.

Yaşanan skandal kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı ve hayvanseverler arasında da büyük bir hayal kırıklığı meydana getirdi.

BUKET ÖZGÜNLÜ TUTUKLANDI MI?

Buket Özgünlü Şanlıurfa'daki bir barınaktan kuduz olduğu iddia edilen köpekleri usule aykırı şekilde taşıdığı gerekçesiyle Temmuz ayında gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özgünlü, şu an tutuklu olarak yargılanmaktadır.

Aynı zamanda derneğe yapılan bağışların kötüye kullanılması ve usulsüz para transferleri ile ilgili ayrı bir soruşturma da devam etmekte.

BUKET ÖZGÜNLÜ KİMDİR?

Buket Özgünlü 2019 yılında Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ni kurarak hayvan hakları savunuculuğunda ön plana çıkmıştır.

Buket Özgünlü kurduğu derneği sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyonu için çalışmaktaydı.

Ancak son dönemde derneğe yapılan bağışların kötüye kullanılması iddiaları ve MASAK raporu nedeniyle gözler Buket Özgünlü MASAK raporuna ve resmi açıklamalara çevrildi.