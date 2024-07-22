MASAK raporu sonrası değerlendirmelere göre Dilan Polat'a tahliye kararı çıkmadı

Türkiye'nin gündeminde yer alan Dilan - Engin Polat davasında tahliye kararı çıkıp çıkmadığı beklenirken geçtiğimiz günlerde 908 sayfalık MASAK raporu tamamlandı. Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı belirtilirken Dilan Polar cezaevinden çıktı mı, tahliye oldu mu merak ediliyordu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile tanınan Dilan Polat'ın tutuklanması üzerine davada son durum merak edilirken Polat çiftinin MASAK raporu gündem oldu.

DİLAN POLAT TAHLİYE OLDU MU, ÇIKTI MI?

Polat çifti, kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlarından dolayı tutuklanmıştı. Uzun süredir cezaevinde olan Dilan Polat'ın 908 sayfalık olan MASAK raporu geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.

Polat'ın ticari işlemlerde karar yetkisi olmadığı öğrenilirken rapordan sonra 5 tutuklu sanığın 4'ünün tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Dilan Polat'ın evraklarının tamamlanmasıyla beraber bugün değerlendirmeye alınması bekleniyor.

DİLAN - ENGİN POLAT MASAK RAPORU TAMAMLANDI

908 sayfalık MASAK raporu birkaç gün önce tamamlandı. Hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu 2020-2023 aralığında 3 gayrimenkul alındığı ve hesabına 5 milyon 400 bin lira giriş yapıldığı öğrenilirken şüpheli işlem olmadığı belirtildi.

Dilan Polat'ın finansal işlemlerde yetkisinin olmadığı, kararları Engin ve Sezgin Polat'ın verdiği de eklendi. Engin Polat'ın hesabına 2020-2023 aralığında 71 milyon 904 bin lira girerken 144 milyon 208 bin lira çıkış olduğu belirtilirken bu aralıkta 3 araba ve 6 gayrimenkul alındığı yer aldı.

Raporda yasadışı bahisle ilgili tespit olmadığı da eklendi.