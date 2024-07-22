Karar bugün çıkıyor! Dilan Polat tahliye olacak mı?

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kasım ayında kara para aklama ve yasadışı bahis suçlarından tutuklanmıştı. Polat çiftinin 908 sayfalık MASAK raporu, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Raporda Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğu belirtilirken incelenen banka hesaplarında da şüphe uyandıracak bir veri olmadığı aktarıldı. MASAK raporundan sonra 5 tutuklu sanığın 4'ünün tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Dilan Polat için eksik evrakların tamamlanması ve bugün değerlendirme yapılması bekleniyor.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın davasıyla ilgili 908 sayfalık MASAK raporu geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.

Dilan ve Engin Polat'ın hesap hareketleri tek tek incelendi. 908 sayfalık son raporda Dilan Polat'ın 2020-2023 yılları arasında 3 gayrimenkul aldığı, hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği fakat hesaplarında şüphe uyandıracak bir verinin olmadığı aktarıldı.

Ayrıca raporda, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğu kaydedildi.

Engin Polat'ın hesabına ise 2020-2023 yılları arasında 71 milyon 904 bin lira giriş, 144 milyon 208 bin lira ise para çıkışı olduğu, bu yıllar arasında 3 araç ile 6 gayrimenkul aldığına dikkati çekilen raporda, yasa dışı bahse ilişkin bir tespitin bulunmadığı ifade edildi.

Aile şirketlerinin genel ticari kapasiteleri dikkate alındığında mal varlığı konusunda gerçekleşen işlemlerin elde edilen gelirlerle orantılı olduğu bilgisi verildi.

YASA DIŞI BAHİS VE KARA PARA YOK

Engin Polat'ın yasal defterin yanı sıra vergi matrahını azaltıcı şekilde kayıtlarının diğer kayıt ortamlarında kaydetmesiyle hesap dönemlerinde kaçakçılık (çift defter tutma) suçunu işlediği belirtilen raporda, yasa dışı bahis ve kara para aklamaya ilişkin bir tespit bulunmadığı da vurgulandı.

İddianamede ise soruşturmaya konu şahıs ve şirketlerin hesaplarına yasa dışı yoldan devşirilen paranın açık ve kolayca tespit edilebilir şekilde gönderilmesini beklemenin doğru bir yaklaşım olmayacağının altını çizen savcının şu değerlendirmeleri yer aldı:

"Soruşturma konusu şahıs ve şirketlerin profesyonel bir taktik ve organizasyonla nihai amaçlarını perdelemek için güzellik ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren onlarca şirketi kurup hatta hatırı sayılır rakamlara ulaşan gerçek ticari faaliyetlerde de bulunup, bu faaliyetler sırasında şirketler arasında paraların gezdirilmesi sırasında gerek sahte faturalardan gerekse nakit para çekimi ve yatırımı şeklindeki eylemlerden istifade ederek gerçek ticari faaliyetlerden elde edilen paralarla yasa dışı yoldan akan paraların adeta harmanlanması suretiyle kontrolü imkansız hale getirmeye çalıştıkları değerlendirilmektedir. Nitekim bir kısım yüksek tutarlı paranın da gerçek durumun ortaya çıkmaması amacıyla kripto cüzdanlar eliyle muhafaza edilip ilgilisine aktarıldığı yahut uhdede tutulup ihtiyaç halinde lüks yaşam içerisinde kullanıldığı, bu suretle aklama sürecinin işletildiği kanaatine ulaşılmıştır."

4 SANIĞIN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ

MASAK raporundan sonra 5 tutuklu sanığın 4'ünün tutukluluklarına yapılan itiraz, 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Dilan Polat için ise eksik evraklar tamamlandıktan sonra değerlendirme yapılacak.