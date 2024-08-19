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Dilan Polat için tahliye kararı

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Magazin Haberleri

Kara para ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla kasım ayından bu yana tutuklu bulunan Dilan Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Dilan Polat tahliye edildi. Tutuksuz yargılama kararını Engin Polat’ın annesi duyurdu. Öte yandan Engin Polat'ın tutukluluk hali devam ediyor. Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Polat'ın ise bugün cezaevinden çıkması bekleniyor.

Lüks hayatının her anını sosyal medyada paylaşan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, kasım ayından bu yana tutukluydu. Geçtiğimiz ay Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde itirazda bulunmuştu.

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Aynı gün itirazı değerlendiren mahkeme, Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 4 sanık hakkındaki itirazı reddetmişti. Polatların kara para akladıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada yeni gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Polat'ın bugün akşama doğru saat 5 (17.00) veya 6 (18.00) gibi cezaevinden çıkması bekleniliyor.

DİLAN POLAT'IN ABLASI SILA DOĞU'DAN İLK AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Halk TV’ye konuşan Dilan Polat’ın ablası Sıla Doğu şunları söyledi:

"Çok mutluyuz, ablamın kapalı görüşünden çıktığım zaman haberi aldım. Umarım tüm tahliye bekleyen hükümlüler mutlu haberi alır biz akşama doğru kardeşimi hapishaneden alacağız.”

Dilan Polat için tahliye kararı - 1. Resim

ENGİN POLAT'IN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Engin Polat'ın annesi Şükran Polat tahliye haberini sosyal medya hesabından "Şükürler olsun" sözleriyle paylaştı. Öte yandan Engin Polat'a ise tahliye yok. Engin Polat'ın tutukluluk hali devam edecek.

Emrullah Erdinç de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Dilan Polat tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Son aylık tutukluluk değerlendirmesine itiraz eden avukat Sevinç Horoz’un dilekçesini değerlendiren üst mahkeme Dilan Polat’ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi."

Dilan Polat için tahliye kararı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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