Dilan Polat ve Engin Polat hakkında MASAK raporu ortaya çıktı! O detay şaşırttı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kasım ayında kara para aklama ve yasadışı bahis suçlarından tutuklanmıştı. Raporda Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğu belirtilirken incelenen banka hesaplarında da şüphe uyandıracak bir veri olmadığı aktarıldı.

Kara para akladıkları iddialarıyla gündemden düşmeyen Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.

Kasım ayından bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Polat çiftinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmiş, diğer şüphelilerin de farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istenmişti. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 4-5-6 Eylül tarihleri olmak üzere ilk duruşma gününü belirlemişti.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı davayla ilgili düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun detayları ortaya çıktı.

ŞÜPHE UYANDIRACAK BİR VERİ OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğu belirtilen raporda, incelenen banka hesaplarında da şüphe uyandıracak bir veri olmadığı aktarıldı.

Şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili hazırlanan 908 sayfalık son raporda Dilan Polat'ın 2020-2023 yılları arasında 3 gayrimenkul aldığı, hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği fakat hesaplarında şüphe uyandıracak bir verinin olmadığı belirtildi.

Engin Polat'ın hesabına 2020-2023 yılları arasında 71 milyon 904 bin lira giriş, 144 milyon 208 bin lira ise para çıkışı olduğu, bu yıllar arasında 3 araç ile 6 gayrimenkul aldığına dikkati çekilen raporda, yasa dışı bahse ilişkin bir tespitin bulunmadığı kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre, aile şirketlerinin genel ticari kapasiteleri dikkate alındığında mal varlığı konusunda gerçekleşen işlemlerin elde edilen gelirlerle orantılı olduğu vurgulanırken Engin Polat'ın yasal defterin yanı sıra vergi matrahını azaltıcı şekilde kayıtlarının diğer kayıt ortamlarında kaydetmesiyle hesap dönemlerinde kaçakçılık (çift defter tutma) suçunu işlediği, yasa dışı bahis ve kara para aklamaya ilişkin bir tespit bulunmadığı açıklandı.