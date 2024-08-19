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Dilan Polat tahliye oluyor! Hapisten çıktı mı? Serbest bırakıldı mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kara para aklama suçundan hapiste olan Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Dilan Polat tahliye edildi mi? Polat'ın davasında yeni gelişmeler yaşanırken Dilan Polat tahliye oldu mu, Dilan Polat serbest bırakıldı mı soruları araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar...

Sosyal medyada lüks yaşamlarını sürekli olarak paylaşan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, Kasım ayından bu yana tutuklu bulunuyordu. Geçtiğimiz ay, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında yer aldığı 5 tutuklu sanığın avukatları, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı rapor doğrultusunda müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz ederek, 19 Temmuz’da Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Dilan Polat tahliye oluyor! Hapisten çıktı mı? Serbest bırakıldı mı? - 1. Resim

DİLAN POLAT TAHLİYE OLDU MU?

Aynı gün itirazı değerlendiren mahkeme, Engin Polat da dahil olmak üzere 4 sanığın itirazını reddetmişti. Polat çiftinin kara para aklama suçlamasıyla yargılandığı davada ise yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat’ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.

Dilan Polat tahliye oluyor! Hapisten çıktı mı? Serbest bırakıldı mı? - 2. Resim

DİLAN POLAT NE ZAMAN TAHLİYE OLACAK?

Dilan Polat tahliye olma saati belli oldu. Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan bugün akşam saatlerinde, 17.00 veya 18.00 civarında tahliye edilmesi bekleniyor.

Dilan Polat tahliye oluyor! Hapisten çıktı mı? Serbest bırakıldı mı? - 3. Resim

DİLAN POLAT NE ZAMAN TUTUKLANDI?

İstanbul merkezli olarak 6 ilde gerçekleştirilen operasyon, 1 Kasım’da düzenlendi ve 24 şüpheli gözaltına alındı. Polat çiftinin tutukluluğu ise 5 Kasım’da başladı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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