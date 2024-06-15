Dilan Polat’ın kardeşi Can Doğu tahliye olduktan sonra ilk kez görüntülendi

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan Kasım ayından bu yana tutuklu bulunan Dilan Polat’ın kardeşleri Can Doğu ve Sıla Doğu geçtiğimiz gün tahliye edildi. Cezaevinden çıkan Can Doğu ilk kez görüntülendi, bitkin hali ise dikkat çekti.

Dilan ve Engin Polat’ın komşu kavgası! ‘Tekme atarak kapıyı açtı’ dedi, her şeyi açıkladı

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5 Kasım’dan bu yana tutuklu bulunan Can ve Sıla Doğu cezaevinden çıktı. Hakkında tahliye kararı verilen Can Doğu ilk kez görüntülendi.

DİLAN POLAT’IN KARDEŞLERİNE TAHLİYE

Kara para aklama iddiası üzerine haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat’ın tutukluk halinin devamına karar verilirken Sıla ve Can Doğu tahliye edildi.

4. Sulh Ceza Mahkemesinde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Hakimlik, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verirken Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 11 tutuklunun ise tutuksuz yargılanmasına hükümetti.

Sıla Doğu - Can Doğu

CAN DOĞU CEZAEVİNDEN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Gazete Magazin’de yer alan habere göre; Can Doğu bir yakınıyla birlikte cezaevinden çıkarken kameralara yansıdı. Aylar sonra ilk kez görüntülenen Doğu, soruları cevapsız bırakmayı tercih etti. Biraz kilo aldığı gözlenen Can Doğu’nun bitkin hali de gözlerden kaçmadı.

SILA DOĞU SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Dilan Polat’ın diğer kardeşi Sıla Doğu da tahliye edildi. 7 ay sonra cezaevinden çıkan Sıla Doğu, kardeşi Dilan Polat’ın serbest bırakılmadığını öğrenince çılgına döndü. Sinir krizi geçiren Doğu cezaevinin bahçesinde ‘Dilan’ diye haykırdı. Sıla Doğu’yu çevresindekiler güçlükle sakinleştirdi.

POLAT SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.