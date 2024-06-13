Dilan Polat davasında tahliye kararı! İki kardeş serbest kaldı

Dilan Polat ve Engin Polat davasında peş peşe iki tahliye yaşandı. Mahkeme, Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 kişinin yargılandığı davada tahliye kararı çıktı. Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanarak serbest bırakıldı.

POLAT ÇİFTİNİN TUTUKLULUĞU SÜRECEK

Öte yandan 4 Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat ve Engin Polat da dahil olmak üzere, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, amcası Ahmet Gün ve kardeşi Alper Kürşat Polat’ın tutukluluğuna devam kararı verdi.

SANIĞIN AVUKATI DUYURDU

Başka davadan tutukluluğu bulunmayan Sıla Doğu ve Can Doğu'nun cezaevinden tahliye edileceği bilgisine ulaşıldı. Sıla Doğu Avukatı Sibel Bozkulat, sosyal medya hesabı üzerinden tahliyeyi duyurdu.

İLK TAHLİYELER GELDİ

Tahliye kararını gazeteci Emrullah Erdinç, "Polatlar dosyasında tahliye geldi. Polatların aylık tutukluluk değerlendirmesi tamamlandı. 4 Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verdi" ifadeleriyle paylaştı.

HAKİM DAVADAN ÇEKİLMEK İSTEDİ

Bahçeşehir'de bulunan güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın hakimi dosyadan çekilmek için dilekçe sundu. Üst mahkeme dosyanın aynı mahkemeye iadesine ve Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Öte yandan davadan çekilmek isteyen hakim dilekçesinde, “Bu aşamadan sonra ne karar verirsem vereyim tarafların hiçbir şekilde memnun olmayacakları, kararlarda tarafsızlığıma şüphe olarak bakacakları, hatta tarafsızlığımı kabul etmeyecekleri, şahsımın ve yargının tarafsızlığından şüpheye düşülmesinin olumsuz intibaalar bırakacağı değerlendirilmiş olup davadan çekilmiş bulunmaktayım” ifadelerine yer verildi.