Kuduz riski taşıyan köpekleri Ankara'ya getiren Buket Özgünlü ve şoför hakkında dava açıldı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı 13 Haziran 2024 17:57 - Güncelleme: 13 Haziran 2024 18:16 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'da karantina altındaki 29 hasta köpeği Ankara'ya getirdikleri iddiasıyla tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı ile hayvanları getiren araç şoförü Muhammed Savaş Demir hakkında, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma" ve "sahipli hayvana işkence" suçlarından 8 aydan 4 yıla kadar hapis cezası isteğiyle dava açıldı.