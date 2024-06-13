Kuduz riski taşıyan köpekleri Ankara'ya getiren Buket Özgünlü ve şoför hakkında dava açıldı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da karantina altındaki 29 hasta köpeği Ankara'ya getirdikleri iddiasıyla tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı ile hayvanları getiren araç şoförü Muhammed Savaş Demir hakkında, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma" ve "sahipli hayvana işkence" suçlarından 8 aydan 4 yıla kadar hapis cezası isteğiyle dava açıldı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden kuduz olduğu iddia edilen köpekleri Ankara'ya getirdiği iddiasıyla gözaltına alınıp ardından tutuklanan fenomen Buket Özgünlü ve köpekleri taşıyan araç şoförü Muhammed Savaş Demir hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
KÖPEKLER KARANTİNADAYDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Haziran'da, Şanlıurfa'da kuduz vakalarının olduğu bölgeden karantina altındaki köpeklerin Ankara'ya getirildiğine ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Düzenlenen operasyonlarda, köpekleri araçla şehre getirdiği tespit edilen sanık Muhammed Savaş Demir'in, Gölbaşı ilçesinde 13'ü yavru 27 köpekle yakalandığı belirtilen iddinamede, sanık Boyacı'nın ise Esenboğa Havalimanın'da gözaltına alındığı aktarıldı.
29 HASTA KÖPEĞİ ANKARA'YA GETİRDİ
İddianamede ifadesine yer verilen Boyacı, hayvanları belediye yetkililerine sorarak sahiplendiklerini, hayvanların kuduz olması halinde belediyenin sahiplenmeye izin vermeyeceğini savundu.
Sanık Demir de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki hayvan barınağından Yaşama Tutunan Patiler Derneği adına 29 hasta köpeği Ankara'ya getirmek için yola çıktığını, 2 köpeğin yolda öldüğünü belirterek, suç işlemek amacıyla hareket etmediğini öne sürdü.
24 HAZİRAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKILACAK
İddianamede, sanıklar hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma" suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, "sahipli hayvana işkence" suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianame, Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar 24 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı