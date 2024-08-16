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Dilan Polat davasında gizli tanıktan şoke eden hamle! 3 sayfalık itiraf mektubu gidişatı değiştirdi

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Dilan Polat davasında gizli tanıktan şoke eden hamle! 3 sayfalık itiraf mektubu gidişatı değiştirdi

Magazin Haberleri

Dilan ve Engin Polat davasında gizli tanıktan gelen 3 sayfalık itiraf mektubu gidişatı değiştirdi. Gizli tanık, "Artık gizlenmek istemiyorum, ifadem tanık değil sanık olarak alınsın" derken, buzdağının görünmeyen yüzünün İsviçre'de olduğunu belirtti ve tüm delilleri vermek için şartlarını sundu.

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlarla tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat'ın davasının başlamasına sayılı günler kaldı. Türkiye'nin merakla beklediği yargılamanın öncesinde dosyanın gizli tanığından beklenmedik bir hamle geldi.

Dilan Polat davasında gizli tanıktan şoke eden hamle! 3 sayfalık itiraf mektubu gidişatı değiştirdi - 1. Resim

3 SAYFALIK İTİRAF MEKTUBU

Sabah'ın haberine göre; gizli tanık dosyaya 3 sayfalık itiraf mektubu gönderdi ve bu mektupta kritik bilgilere yer verdi.

Dilan Polat davasında gizli tanıktan şoke eden hamle! 3 sayfalık itiraf mektubu gidişatı değiştirdi - 2. Resim

BÜTÜN BİLGİLERİ EŞİYLE SAKLAMIŞ

Bir dönem yasa dışı bahis baronu Derkan Başer'le çalışan gizli tanığın, bahis paralarının aktarıldığı soğuk cüzdanları, yazışmaların yapıldığı ikinci telefonları, bilgilerin saklandığı hard diskleri, dijital materyalleri, arama yapılan şirketlerden kaçırılan tüm yazışma, laptop, bahis sitesi yönetim bilgileri, banka hesap bilgileri, kiralık kasa ve daha fazla içeriğe ilişkin bilgileri eşi ile sakladığını söylediği öğrenildi.

Dilan Polat davasında gizli tanıktan şoke eden hamle! 3 sayfalık itiraf mektubu gidişatı değiştirdi - 3. Resim

"BU DAVADA YARGILANMAK İSTİYORUM"

"Artık gizlenmek istemiyorum, ifadem tanık değil sanık olarak alınsın. Bu davada yargılanmak istiyorum" diyen gizli tanığın, eşinin delilleri getirip teslim olacağını söylediği kaydedildi.

Eşinin bahis sitelerini kendisinin internetten kurduğu program üzerinden yönettiğini anlatan tanığın, kazandığı paraları teslim edeceği ve "Bu ihanetin cezasını biz de dahil suçu işleyen hepimiz çekelim" dediği aktarıldı.

Tanığın, "Buz dağının hepsini teslim edeceğim" şeklinde bilgi verdiği belirtildi.

Dilan Polat davasında gizli tanıktan şoke eden hamle! 3 sayfalık itiraf mektubu gidişatı değiştirdi - 4. Resim

DELİLLER İÇİN TALEBİ VAR

Kurduğu program sayesinde birçok ülkede eşinin kullandığı bilgisayarın IP adresinin göründüğünü ve böylelikle onu garantiye aldığını söyleyen tanık, ifadesi alındıktan sonra farklı bir cezaevine naklini talep etti.

Nakil işleminin gerçekleşmesinin akabinde 24 saat içinde eşinin teslim olacağını ve İsviçre'de bulunan tüm delilleri vereceğini belirttiği aktarıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
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