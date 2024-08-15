Koğuşun 'hanım ağası' Neslim Güngen! “Dilan Polat gibi olmayacağım” sözleri gündem oldu

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen tutuklandı. Yaklaşık 1 aydır tutuklu bulunan Güngen’in cezaevindeki hayatı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Fenomen ismin koğuşta söyledikleri gündeme oturdu.

‘Kara para aklama’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ soruşturması çerçevesinde gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Neslim ve İnanç Güngen’in de aralarında bulunduğu 17 kişi Sulh Ceza Hakimliği tarafından Temmuz ayında tutuklandı. Gazeteci Emrullah Erdinç, Neslim Güngen’in cezaevi günlerini nasıl geçirdiğini ve son durumunu anlattı.

GÜÇLÜ GÖRÜNMEYE ÇALIŞIYOR

Erdinç, Youtube üzerinden yayınladığı bir videoda “Yakın arkadaşı Dilan Polat’ın aksine Neslim Güngen’in şimdilik güçlü görünmeye çalıştığını, hatta neredeyse koğuşun hanım ağası olduğunu söyleyebilirim” dedi.

“KOĞUŞTA HANIM AĞA GİBİ KARŞILANMAYA BAŞLADI”

Güngen’in koğuşta hanım ağa gibi karşılandığını belirten gazeteci “Neslim Güngen ile 3 üniversite öğrencisi, 1 kadın bankacı ve 1 tutuklu hakim aynı koğuşu paylaşıyor. Bütün gün bu kişilerle sohbet ederek gününü geçiriyor. Öğrenciler uyuşturucu bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan tutuklular. Neslim Güngen bu öğrenci kızlara kendince sahip çıkmaya çalışıyor. Nedeni ise öğrencilerin haftalık parasını yatıran kimsenin olmaması. Neslim Güngen, öğrencilerin kartına haftalık 2750 TL yatırıyor. Bu durum koğuşta duyulunca Güngen koğuşta hanım ağa gibi karşılanmaya başlandı” şeklinde konuştu.

“DİLAN POLAT GİBİ OLMAYACAĞIM”

Neslim Güngen’in cezaevinde detoks yaptığını, pek yemek yemediğini dile getiren Emrullah Erdinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnfaz koruma memurlarına sorun çıkarmayan fenomen isim şimdilik cezaevini detoks kampı gibi görüyor. Çünkü yemeklerini beğenmediği için yalnızca sevdiği yemekler çıkınca yiyor. Çoğu zaman kantinden kek gibi yiyecekler yiyerek karnını doyuruyor. Akşamları da bir şey yemiyor ve çıktığında formda görünmek istediğini söylüyor. Koğuş arkadaşlarına sürekli ‘Ben detoks kampındayım’ diye bilgi veriyor. Güngen koğuştaki kişilerle dışarda da görüşeceğini belirtiyor ve güçlü durmaya çalışıyor. ‘Dilan Polat gibi olmayacağım, buradan daha güçlü çıkacağım’ sözlerini etrafındaki kişilere sık sık dile getiriyor.”