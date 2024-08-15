CHP sokak hayvanları yasasının iptali için AYM'ye başvurdu

CHP, geçtiğimiz haftalarda yasalaşan sokak hayvanları yasasının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptı.

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Sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifi temmuz ayı sonunda TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Buna göre; belediyeler bütçe gelirlerinden binde 5 kaynak ayıracak, barınak sayısı artırılacak, köpekler sahiplendirilecek. Sahiplendiği hayvanı sokağa terk edene ise ağır para cezası verilecek.

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CHP ise karşı çıktığı bu yasa için harekete geçti. CHP sokak hayvanları yasasının iptali için bugün Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM'ye yapılan başvuru sonrasında açıklamalarda bulunarak; "AYM'nin yasayı tüm hükümleriyle beraber iptal etmeye davet ediyoruz. Hukukçularımız ve milletvekillerimiz hafta sonları dahil olma üzere çalıştılar ve bugün 182 sayfalık dilekçemizi AYM'ye teslim etmiş durumundayız." ifadelerini kullandı.