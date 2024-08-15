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CHP sokak hayvanları yasasının iptali için AYM'ye başvurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CHP sokak hayvanları yasasının iptali için AYM&#039;ye başvurdu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP, geçtiğimiz haftalarda yasalaşan sokak hayvanları yasasının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptı.

Sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifi temmuz ayı sonunda TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Buna göre; belediyeler bütçe gelirlerinden binde 5 kaynak ayıracak, barınak sayısı artırılacak, köpekler sahiplendirilecek. Sahiplendiği hayvanı sokağa terk edene ise ağır para cezası verilecek.

CHP ise karşı çıktığı bu yasa için harekete geçti. CHP sokak hayvanları yasasının iptali için bugün Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM'ye yapılan başvuru sonrasında açıklamalarda bulunarak; "AYM'nin yasayı tüm hükümleriyle beraber iptal etmeye davet ediyoruz. Hukukçularımız ve milletvekillerimiz hafta sonları dahil olma üzere çalıştılar ve bugün 182 sayfalık dilekçemizi AYM'ye teslim etmiş durumundayız." ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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