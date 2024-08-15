Emekli promosyonu 20 bin liraya kadar çıktı! Hangi banka ne kadar ödüyor, işte tüm liste

Emekli maaşlarının zamlanması ile bankalar arası promosyon yarışı iyice kızıştı. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? İşte tüm detaylar...

Bankalar emekli maaşını taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 15 bin liraya, otomatik ödeme talimatı vermeleri durumunda da toplamda 5 bin liraya kadar nakit promosyon verecek. Bu nedenle bankalar arası promosyon yarışı iyice kızışmış durumda. Peki Hürriyet'in haberine göre; hangi banka ne kadar promosyon ödüyor, işte sürece dair bilinmesi gereken tüm detaylar.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL?

Temmuz ayı emekli maaşlarının zamlanması ile en düşük emekli maaşı 12.500 liraya çıktı. Ayrıca mevcut emeklilere yıl ortasında yeni emekli olanların eklenmesi ile birlikte bankalar arası emekli promosyon yarışı ortaya çıktı. Bazı bankalar fatura ödeme talimatı verilmesi, kredi kartı kullanılması ve bir emekliyi daha aynı bankadan maaş almaya ikna edilmesi gibi şartlarla promosyonu 20 bin liralara kadar yükseltebiliyor. İşte, bazı bankaların 31 Ağustos tarihine kadar uyguladıkları emekli promosyonları ve şartları.

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU ÖDÜYOR?

Garanti Bankası: Emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000-15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olanlara 15.000 TL tutarında nakit promosyon veriyor.

Yapı Kredi: Maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000-15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-20.000 TL olanlara 12.500 TL, 20.000 TL’nin üzerinde olanlara 15.000 TL nakit promosyon veriyor ve fatura talimatı ile birlikte ödenen promosyon 18.000 TL’ye çıkıyor.

Akbank: Maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000-15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlar 12.500 TL ve 20.000 TL üzerinde olanlara 15.000 TL nakit promosyon ödüyor.

Denizbank: Maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara 5.000 TL, 10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL ve 20.000 TL üzerinde olanlara 12.000 TL ödüyor.

Türkiye İş Bankası: Maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara 5.000 TL, 10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.500 TL ödüyor.

Ziraat Bankası: Emeklilere 12.000 TL promosyon ödüyor.

Halkbank: 10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL ödüyor.

Vakıfbank: 10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve fazla olanlara 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapıyor.

ING Bank: Maaşı 10.000-15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara 15.000 TL nakit promosyon ödüyor.

Fibabanka: Maaşı 10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olanlara 12.000 TL ödüyor.

QNB Finansbank: Maaşa göre 15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor.

Türkiye Finans: Maaşa göre 12.000 TL’ye varan emekli promosyonu ödüyor.

Albaraka: Maaşı 10.000’ye kadar 5.000 TL, 10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olanlara 12.000 TL ödüyor.