Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Emekli promosyonu 20 bin liraya kadar çıktı! Hangi banka ne kadar ödüyor, işte tüm liste

Emekli promosyonu 20 bin liraya kadar çıktı! Hangi banka ne kadar ödüyor, işte tüm liste

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emekli promosyonu 20 bin liraya kadar çıktı! Hangi banka ne kadar ödüyor, işte tüm liste

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emekli maaşlarının zamlanması ile bankalar arası promosyon yarışı iyice kızıştı. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? İşte tüm detaylar...

Emekli promosyonu 20 bin liraya kadar çıktı! Hangi banka ne kadar ödüyor, işte tüm liste - 1. Resim

Bankalar emekli maaşını taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 15 bin liraya, otomatik ödeme talimatı vermeleri durumunda da toplamda 5 bin liraya kadar nakit promosyon verecek. Bu nedenle bankalar arası promosyon yarışı iyice kızışmış durumda. Peki Hürriyet'in haberine göre; hangi banka ne kadar promosyon ödüyor, işte sürece dair bilinmesi gereken tüm detaylar.

Emekli promosyonu 20 bin liraya kadar çıktı! Hangi banka ne kadar ödüyor, işte tüm liste - 2. Resim

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL?

Temmuz ayı emekli maaşlarının zamlanması ile en düşük emekli maaşı 12.500 liraya çıktı. Ayrıca mevcut emeklilere yıl ortasında yeni emekli olanların eklenmesi ile birlikte bankalar arası emekli promosyon yarışı ortaya çıktı. Bazı bankalar fatura ödeme talimatı verilmesi, kredi kartı kullanılması ve bir emekliyi daha aynı bankadan maaş almaya ikna edilmesi gibi şartlarla promosyonu 20 bin liralara kadar yükseltebiliyor. İşte, bazı bankaların 31 Ağustos tarihine kadar uyguladıkları emekli promosyonları ve şartları. 

Emekli promosyonu 20 bin liraya kadar çıktı! Hangi banka ne kadar ödüyor, işte tüm liste - 3. Resim

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU ÖDÜYOR?

Garanti Bankası: Emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000-15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olanlara 15.000 TL tutarında nakit promosyon veriyor.

Emekli promosyonu 20 bin liraya kadar çıktı! Hangi banka ne kadar ödüyor, işte tüm liste - 4. Resim

Yapı Kredi: Maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000-15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-20.000 TL olanlara 12.500 TL, 20.000 TL’nin üzerinde olanlara 15.000 TL nakit promosyon veriyor ve fatura talimatı ile birlikte ödenen promosyon 18.000 TL’ye çıkıyor.

Emekli promosyonu 20 bin liraya kadar çıktı! Hangi banka ne kadar ödüyor, işte tüm liste - 5. Resim

Akbank: Maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000-15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlar 12.500 TL ve 20.000 TL üzerinde olanlara 15.000 TL nakit promosyon ödüyor.

Emekli promosyonu 20 bin liraya kadar çıktı! Hangi banka ne kadar ödüyor, işte tüm liste - 6. Resim

Denizbank: Maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara 5.000 TL, 10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL ve 20.000 TL üzerinde olanlara 12.000 TL ödüyor.

Emekli promosyonu 20 bin liraya kadar çıktı! Hangi banka ne kadar ödüyor, işte tüm liste - 7. Resim

Türkiye İş Bankası: Maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara 5.000 TL, 10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.500 TL ödüyor.

Emekli promosyonu 20 bin liraya kadar çıktı! Hangi banka ne kadar ödüyor, işte tüm liste - 8. Resim

Ziraat Bankası: Emeklilere 12.000 TL promosyon ödüyor.

Emekli promosyonu 20 bin liraya kadar çıktı! Hangi banka ne kadar ödüyor, işte tüm liste - 9. Resim

Halkbank: 10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL ödüyor.

Emekli promosyonu 20 bin liraya kadar çıktı! Hangi banka ne kadar ödüyor, işte tüm liste - 10. Resim

Vakıfbank: 10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve fazla olanlara 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapıyor.

Emekli promosyonu 20 bin liraya kadar çıktı! Hangi banka ne kadar ödüyor, işte tüm liste - 11. Resim

ING Bank: Maaşı 10.000-15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara 15.000 TL nakit promosyon ödüyor.

Emekli promosyonu 20 bin liraya kadar çıktı! Hangi banka ne kadar ödüyor, işte tüm liste - 12. Resim

Fibabanka: Maaşı 10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olanlara 12.000 TL ödüyor.

Emekli promosyonu 20 bin liraya kadar çıktı! Hangi banka ne kadar ödüyor, işte tüm liste - 13. Resim

QNB Finansbank: Maaşa göre 15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor.

Emekli promosyonu 20 bin liraya kadar çıktı! Hangi banka ne kadar ödüyor, işte tüm liste - 14. Resim

Türkiye Finans: Maaşa göre 12.000 TL’ye varan emekli promosyonu ödüyor.

Emekli promosyonu 20 bin liraya kadar çıktı! Hangi banka ne kadar ödüyor, işte tüm liste - 15. Resim

Albaraka: Maaşı 10.000’ye kadar 5.000 TL, 10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olanlara 12.000 TL ödüyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sudan'dan ABD'ye açık uyarı! Kırmızı çizgilerimiz var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Borsa daha fazla düşer mi? BİST100 ne zaman yükselir? Uzman isimden kritik uyarılar - EkonomiBorsa daha fazla düşer mi? Ne zaman yükselir?Çeyrek puan mı, yarım puan mı? Altın, bu sorunun cevabını arıyor - EkonomiAltın bu sorunun cevabını arıyorDikkat çeken hareketlilik! Dolar zirveye yakın - EkonomiDikkat çeken hareketlilik! Dolar zirveye yakınFatih, Yavuz, Kanuni, Oruç Reis... Hepsi iş başında! 4 ülkede petrol ve doğalgaz arayacaklar - Ekonomi2 kıta 4 ülke için anlaşma tamamArsaların metrekaresi 3,2 TL'den satışta! Duyan başvurdu, talep büyük - EkonomiArsaların metrekaresi sadece 3,2 TLAntalya’da 2 bin yabancı kaçak emlakçılık yapıyor - EkonomiYüzlerce yabancı kaçak ev-araba satıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...