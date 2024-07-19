Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > MASAK mama lobisi raporuna göre bağışlar şahsi hesaplara gidiyor

MASAK mama lobisi raporuna göre bağışlar şahsi hesaplara gidiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MASAK mama lobisi raporuna göre bağışlar şahsi hesaplara gidiyor
Masak Raporu, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM'de başıboş sokak hayvanlarına ilişkin sorunlar görüşülürken MASAK raporu mama lobisini ortaya çıkardı. Rapora göre "hayvanseverlik" adı altında toplanan bağışlar, mama firmalarına ve şahsi hesaplara gidiyor.

Sahipsiz başıboş sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşüldü.

18 saat görüşmelerin ardından ilk 3 madde kabul edilirken 22 Temmuz Pazartesi günü devam edilmesine karar verildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından sunulan raporda sokak köpeği sorununu büyüten mama lobisi ortaya çıkarıldı.

MASAK mama lobisi raporuna göre bağışlar şahsi hesaplara gidiyor - 1. Resim

MASAK MAMA LOBİSİ RAPORU BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNUNU ORTAYA ÇIKARDI

Sokak hayvanlarına yönelik sivil toplum faaliyetlerini inceleyen MASAK rapor kapsamında finansal hacmi 460 milyar lirayı bulan sektörü masaya yatırdı.

TRT Haber'in haberine göre7 binden fazla kişi ve 500'den fazla firmanın para trafiğinin incelendiği belirtilen rapora göre mama lobisinin 4 ayağı bulunuyor.

"Hayvanseverlik" adı altında kurulan STK'lar, mama üreten bazı firmalar, mama ve hayvan satan petshopları ile veterinerlik şirketlerinden oluşan lobide bağışlar mama yerine şirketlerin ve kişilerin şahsi hesaplarına gidiyor.

MASAK mama lobisi raporuna göre bağışlar şahsi hesaplara gidiyor - 2. Resim

MAMA LOBİSİNDE SUÇ GELİRİ TESPİT EDİLDİ

MASA raporuna göre 11 dernek nezdinde yürütülen soruşturma kapsamında 67 milyon liradan fazla suç geliri de tespit edildi.

MASA raporu hakkında İçişleri Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bilgilendirme yapıldı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bakan müjdeyi verdi! 1 milyar liralık destek ödemeleri hesaplarda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ahmet Bensiz, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine atandı - HaberlerAhmet Bensiz, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine atandıFenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Corinthians'ın genç yıldızı Wesley 2005 yılında doğdu - HaberlerFenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Corinthians'ın genç yıldızı Wesley 2005 yılında doğduSinan Ateş davasında Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi - HaberlerSinan Ateş davasında Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildiŞili'de 7,4 şiddetindeki depremin derinliği 117 kilometre olarak ölçüldü - HaberlerŞili'de 7,4 şiddetindeki depremin derinliği 117 kilometre olarak ölçüldüVergi Paketi Meclis’ten geçti! Emekli olanlara 5 puanlık indirim kaldırılıyor - HaberlerVergi Paketi Meclis’ten geçti! Emekli olanlara 5 puanlık indirim kaldırılıyorMetrobüs hattının Söğütlüçeşme yönündeki Beşyol durağı 19 Temmuz'da yol çalışmaları nedeniyle hizmet vermiyor - HaberlerMetrobüs hattının Söğütlüçeşme yönündeki Beşyol durağı 19 Temmuz'da yol çalışmaları nedeniyle hizmet vermiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...