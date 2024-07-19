MASAK mama lobisi raporuna göre bağışlar şahsi hesaplara gidiyor

TBMM'de başıboş sokak hayvanlarına ilişkin sorunlar görüşülürken MASAK raporu mama lobisini ortaya çıkardı. Rapora göre "hayvanseverlik" adı altında toplanan bağışlar, mama firmalarına ve şahsi hesaplara gidiyor.

Sahipsiz başıboş sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşüldü.

18 saat görüşmelerin ardından ilk 3 madde kabul edilirken 22 Temmuz Pazartesi günü devam edilmesine karar verildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından sunulan raporda sokak köpeği sorununu büyüten mama lobisi ortaya çıkarıldı.

MASAK MAMA LOBİSİ RAPORU BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNUNU ORTAYA ÇIKARDI

Sokak hayvanlarına yönelik sivil toplum faaliyetlerini inceleyen MASAK rapor kapsamında finansal hacmi 460 milyar lirayı bulan sektörü masaya yatırdı.

TRT Haber'in haberine göre7 binden fazla kişi ve 500'den fazla firmanın para trafiğinin incelendiği belirtilen rapora göre mama lobisinin 4 ayağı bulunuyor.

"Hayvanseverlik" adı altında kurulan STK'lar, mama üreten bazı firmalar, mama ve hayvan satan petshopları ile veterinerlik şirketlerinden oluşan lobide bağışlar mama yerine şirketlerin ve kişilerin şahsi hesaplarına gidiyor.

MAMA LOBİSİNDE SUÇ GELİRİ TESPİT EDİLDİ

MASA raporuna göre 11 dernek nezdinde yürütülen soruşturma kapsamında 67 milyon liradan fazla suç geliri de tespit edildi.

MASA raporu hakkında İçişleri Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bilgilendirme yapıldı.