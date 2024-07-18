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MASAK raporuyla ifşa oldu! Hayvanseverlerden topladıkları parayı, mama firmalarına göndermişler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MASAK raporuyla ifşa oldu! Hayvanseverlerden topladıkları parayı, mama firmalarına göndermişler

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye başıboş sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifini konuşurken MASAK raporuyla ortaya çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. Buna göre sözde hayvansever STK'ların mama bahanesiyle topladığı bağışların, mama firmalarına ve şahsi hesaplara aktarıldığı öğrenildi.

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 18 saat süren görüşmelerinde ilk 3 madde kabul edildi. Komisyonda, görüşmelere 22 Temmuz Pazartesi günü devam edilmesi kararlaştırılırken toplantı oldukça hararetli geçti.

SÖZDE HAYVANSEVERLER VE TİCARİ YAPILARLA İLİŞKİLERİ...

AK Parti ve muhalefet partilerinden isimler sık sık tartışırken, koridorda ise STK üyeleri sık sık taşkınlık çıkarttı. Gözle yasa teklifinin görüşmelerine çevrilirken, TRT Haber'in haberine göre Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı başıboş sokak köpeği sorununu büyüten mama lobisini deşifre etti. Sokak hayvanlarına yönelik sivil toplum faaliyetleri ve bunlarla ilişkili ticari yapılar hakkında yapılan araştırma raporunda; finansal hacmin 460 milyar lirayı bulduğu sektör masaya yatırıldı.

4 AYAKLI LOBİ İFŞA OLDU

Bu kapsamda 7 binden fazla kişi ve 1.500’den fazla firmanın para trafiği incelendi. Rapora göre bu lobide 4 etmen var. Bunlar, "hayvanseverlik’ adı altında kurulan bazı STK’lar, mama üreten bazı firmalar, mama ve hayvan satan petshoplar ve veterinerlik şirketleri.

BAĞIŞLAR, MAMA YERİNE ŞAHSİ HESAPLARA GİDİYOR

MASAK raporunda bazı hayvan maması üretimi ve ticareti yapan işletmelerin bir çoğunun hayvan sever dernek statüsünde bulunan STK'larla üyelik yöneticilik ilişkisi içerisinde olduğu tespitine de yer verildi. Veterinerlik şirketlerinin çalışanları üzerinden kurulan “hayvansever dernek” ve “mama kumbaraları”na gelen bağışlar sokak hayvanlarına değil yine bu şirketlere akıyor.

Rapora göre 2022-2023 yıllarında kurulan tek ortaklı petshopların bir kısmı doğrudan sözde hayvan sever STK’ların güdümünde faaliyet gösteriyor.

Vatandaşların duyguları istismar edilerek toplanan para miktarı da dudak uçuklatıyor. En çok bağış toplayan 21 derneğin kasalarına 2021-2024 yıllarında giren para miktarı tam 205 milyon lira. MASAK, toplanan paraların büyük bölümünün ‘mama’ yerine şahsi hesaplara gittiğini belirledi. 11 dernek nezdinde yürütülen soruşturmada 67 milyon liradan fazla suç geliri tespit edildi. Öte yanda MASAK raporu hakkında İçişleri Bakanlığına, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına da bilgilendirme yapıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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