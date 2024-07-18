Provokatörler TBMM'yi bastı! 'Hayvan yasası' görüşmelerinde kavga çıkardılar

Sahipsiz hayvanlara ötanazi yapılmasını da içeren kanun teklifi görüşmeleri olaylı başladı. Kuduz köpekleri kaçırdığı iddia edilen Buket Özgünlü Boyacı’nın da aralarında olduğu bir grup; CHP, DEM ve TİP’li vekiller tarafından içeri sokuldu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ / ANKARA - Kamuoyunda ‘başıboş sokak hayvanları düzenlemesi’ olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda başladı. Toplantı sırasında Meclis koridorları büyük provokasyonlara sahne oldu. Komisyon, görüşlerini almak üzere mağdurlar, uzman isimler ve STK’lardan oluşan 18 kişiyi çağırmasına rağmen koridor hıncahınç doldu. Davet edilmeyenler, CHP ve DEM Partili milletvekilleri aracılığıyla Meclis’e girdi. Bu kişiler, toplantıya alınmayınca olay çıkardı. Meclis polisi müdahale edince arbede yaşandı.

'KÖPEK VELİSİ' MECLİS'TE!

Şanlıurfa’daki bir barınakta kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği alıp Ankara’ya getirdiği gerekçesiyle tutuklandıktan sonra tahliye olan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı da oradaydı. Kolluk kuvvetlerine zorluk çıkaran Boyacı “Güvenli Sokaklar Derneği içeride, federasyon başkanı dışarıda. Bu kabul edilemez. Federasyon dâhi içeri giremezken, dernek hayvanların öldürülmesi için onay veriyor” diye bağırdı. AK Partili kaynaklar, ‘Köpek Velisi’ olarak bilinen Boyacı’nın CHP’li bir vekilin aracıyla içeri girdiğini söyledi.

KİMSEYİ KONUŞTURMADILAR

Bu arada, komisyon görüşmelerinde de sık sık tartışma yaşandı, bağrışmalar koridorları inletti. Muhalefet milletvekilleri, salonun yetersiz olduğu gerekçesiyle toplantının başka bir yerde yapılmasını istedi. Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci ise böyle bir şeye gerek olmadığını söyledi. Muhalif vekiller masalara vurunca Kirişçi oturuma 30 dakika ara verdi. Daha sonra da salon değiştirildi. Teklifle ilgili açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel “Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik ‘ötanazi’ uygulamasını CHP’li hiçbir belediye kabul etmeyecek. Sokak hayvanlarını sonuna kadar savunacağız” dedi.

DEM VE TİP'LİLER ACILI ANNENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Antalya’da iki yıl önce sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar’ın annesi Derya Pınar, görüşmelere katıldı. Acılı anne, çocuğunun kanlı ayakkabılarını göstererek muhalefet milletvekillerine tepkide bulundu. Pınar “2 sene içinde 25’i çocuk 75 kişi öldü. Üç parti sürekli köpeklerin özgürlüğünden bahsederken bir kere bile ‘çocuk’ kelimesi geçmemesi beni çok üzdü” dedi. DEM Partili ve TİP’li vekiller de kadının üzerine yürüyüp “Bunlar yüzünden öldü senin çocuğun” sözleriyle AK Parti sıralarını gösterdi.