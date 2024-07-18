Başıboş köpeklerin saldırısı yüzünden kamyon altında kalarak ölen Mahra'nın anne ve babası isyan etti: Köpekleri sokaklarda tutmaya çalışmak iyi niyet değil

2022'de köpeklerin saldırısından kaçarken kamyonun altında kalan Mahra Melin Pınar, 3 günde 3 ameliyata girmesine rağmen kurtarılamadı. Türkiye'yi yasa boğan ölümün ardından geçen iki buçuk senede ailenin acısı hiç dinmedi. Başıboş köpekler için 'sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi'nin görüşmelerine katılan acılı anne köpek lobisinin saldırısına uğradı. Gözüyaşlı anne ve baba Pınar, yaşadıklarını anlattı.

Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen başıboş köpekler için çıkartılması beklenen yasa tartışma konusu oldu. Mama lobisinin çıkar için çocuk ve kadın ölümlerini hiçe sayması tepki çekti. 10 yaşında köpeklerin saldırısı yüzünden hayatını kaybeden Mahra'nın annesi ve babasının yaşadıkları milyonları şoke etti.

10 YAŞINDAKİ MAHRA KÖPEKLERDEN KAÇARKEN KAMYONUN ALTINDA KALDI

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Pınar ailesinin kızı Mahra Melin, 2022'nin Mart ayında köpeklerin saldırısına uğradı. Başıboş köpeklerden kaçmak için yola atlayan minik Mahra'ya kamyon çarptı.

Hemen kaza günü ameliyata alınan Mahra'nın durumu iyiye gitmedi. Yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Beynin sol kısmında kararma olan küçük kız ikinci kez ameliyat edildi. Beyni açık bir şekilde yoğun bakıma kaldırılan Mahra, 3. gün bir ameliyata daha girdi.

Hiç bir çaba sonuç vermedi ve küçük Mahra hayatını kaybetti.

MAMA LOBİSİNİN EN BÜYÜK KOZU KÖPEKLER

Sokaklardaki başıboş köpekler üzerinden vurgun yapan lobi, küçük çocukların ölümünü de görmezden geliyor. Son 2 senede başıboş köpeklerin saldırısında 75 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan ölümlerin 25'i ise çocuk.

Türkiye'nin sokaklarının vahşet dolu mekanlara çevrilmesini sağlayanlar, acılı aileleri de rahat bırakmıyor. Yandaşları olan siyasi isimleri de nemalandıran lobi, evlatları olan aileleri güçleriyle ezmeye çalışıyor.

MAHRA'NIN ANNESİ KOMİSYONDA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, "2 sene içinde 75 ölüm yaşandı, bunların 25'i çocuk. Bunlar olurken hala köpekleri sokaklarda tutmaya çalışmak iyi niyetli bir davranış değil" dedi.

Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin görüşmelerine katıldı. Pınar, "2 sene içinde 75 ölüm yaşandı, bunların 25'i çocuk. Bunlar olurken hala köpekleri sokaklarda tutmaya çalışmak iyi niyetli bir davranış değil." dedi.

SÖZDE HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Antalya'da 2022 yılında sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra'nın annesi Derya Pınar, eşi Murat Pınar ve bazı mağdur aileleriyle TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda yapılan sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemenin görüşmelerine katıldı. Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği üyesi de olan Pınar, Meclis'e adım attıkları andan itibaren hayvan hakları savunucuları tarafından engellenmeye çalışıldıklarını belirtti. Pınar, sokaklarda köpek terörüne neden olan insanların 'yasayı geçirtmeyeceğiz' konuşmalarıyla salona girdiklerini söyledi. Mağdur sıfatıyla toplantıya katıldıklarını ifade eden Pınar, şunları kaydetti:

"Girerken bize zorluk çıkardılar, içeri alınmamamız için her şeyi yaptılar. Çok üzgün olarak geldim, bugün burada böyle bir konunun konuşulabiliyor olması her ne kadar iyi bir şey gibi görünse de ben bu yüzden evladımı kaybettim. 2,5 yıldır kızımsız yaşıyorum, buna alışmaya çalışıyorum. Bunun ağırlığı çok fazla. Zaten bir üzüntüm vardı. 3 parti milletvekilleri sürekli köpeklerin özgürlüğünden bahsederken bir kez bile 'çocuk' kelimesinin geçmemesi beni çok gerdi. Dayanamadım ve konuşmalarını alkışladım. Çok kötü tepki verdiler, ben de kızımın olay günü ayağında olan kanlı ayakkabılarını yanımda getirmiştim, onu gösterdim. Hepsi üzerime yürümeye başladı.

Şok oldum, milletin meclisinde milletin vekili, kayıp yaşamış, bu konuda travması olan bir anneye çok aşağılıkça davrandılar." Bir akıl tutulması yaşandığını, bunun kabul edilemez bir şey olduğunu belirten Pınar, "Bu insanlar bir kez olsun beni arayıp 'başın sağ olsun' demediler, yanımızda olmadılar, sadece köpeklerin yaşamını konuştular. Köpekler sokakta kalsın ama nasıl kalırsa kalsın, hiç umurlarında değil." dedi. Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerin ardından birçok ölüm yaşandığını ifade eden Pınar, "2 sene içinde 75 ölüm yaşandı, bunların 25'i çocuk. En sonuncusu da daha dün Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği öğrencisini kaybettik. Bunlar olurken hala köpekleri sokaklarda tutmaya çalışmak iyi niyetli bir davranış değil." diye konuştu.

Köpeklerin başıboşluğu üzerinden rant sağlayan gruplar olduğunu dile getiren Pınar, köpeklerin sokaklarda zaten çok da refah içinde yaşamadıklarını söyledi. Pınar, "Hem kendilerine hem çevreye hem yaban hayatına hem sokakta bulunan diğer canlılara büyük zarar veriyorlar. Köpekleri araç olarak kullanıp sokakları terörize eden insanlar da var." ifadelerini kullandı.

ACILI BABA İSYAN ETTİ

Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın babası da soruna çözüm bulunmasını istedi.

Başıboş köpeklerin saçtığı vahşetin altını çizen baba Pınar, "6 dakika işkence edilerek öldürülen kedi Eros davası gündem oldu, 23 gün acı çekerek hayatını kaybeden kızım bu kadar konuşulmadı." şeklinde konuştu.

TEKLİFİN İLK 3 MADDESİ KABUL EDİLDİ

AK Parti milletvekillerin imzasını taşıyan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Vahit Kirişci başkanlığında toplanan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Sık sık tartışmalara sahne olan toplantıda teklifin ilk 3 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi ekleniyor.

Sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalarda, tereddüde mahal verilmemesi, kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu bulunduğundan "sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" kavramları açık bir şekilde tanımlanıyor.

Uygulamada tereddüde mahal verilmemesi amacıyla ve Kanun'daki "yakala-kısırlaştır-sal" metodunun kaldırılması nedeniyle hayvan bakımevi tanımında uyum değişikliği yapılıyor. Hayvan bakımevinin tanımı, "Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis" şeklinde değiştiriliyor.

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların hayvan bakımevlerine toplanması ve buralarda rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar bakılacak olması sebebiyle bakımevleri dışında bir hayvana bakmanın onun yasal sorumluluğunu alarak sahiplenilmesi suretiyle mümkün olabileceği ilkesi kabul ediliyor. Kanun'un ilkeleri arasında yer alan "Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir." ifadesi yürürlükten kaldırılıyor.

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