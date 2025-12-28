Berlin’deki Gesundbrunnen metro istasyonunda başörtülü bir kadın, sırf inancı ve görünümü nedeniyle sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı.

Almanya’nın kalbinde İslamofobi bir kez daha hortladı.

Gesundbrunnen metro istasyonunda 65 yaşındaki başörtülü bir Alman kadın, 44 yaşındaki bir Alman erkeğin sözlü ve fiziksel saldırısına maruz kaldı.

HAKARETLER EDİP KADINI DARP ETTİ

Olay sırasında saldırganın kadına ağır hakaretler yönelttiği, ardından tükürdüğü ve yere ittiği aktarıldı. Başörtüsü nedeniyle hedef alınan kadın, metro istasyonunda yolcuların gözü önünde saldırıya uğradı.

SALDIRININ GEREKÇESİ: BAŞÖRTÜSÜ

Saldırganın, kadının başörtüsü takmasını ve Almanca dışında bir dil konuşmasını gerekçe göstererek saldırdığı itiraf etti.

ALKOLLÜ SALDIRGAN GÖZALTINDA

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 1,1 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olay sonrası saldırganı gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında yabancı düşmanlığı, hakaret ve yaralama suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

AVRUPA'DA İSLAMOFOBİ RAPORU: MÜSLÜMAN KARŞITLIĞI NORMALLEŞİYOR

Avrupa’da Müslümanlara yönelik ayrımcılığın boyutlarını ortaya koyan Avrupa İslamofobi Raporu’nun edisyonu kamuoyuna sunuldu.

Prof. Dr. Enes Bayraklı ve Doç. Dr. Farid Hafez editörlüğünde hazırlanan rapor, Avrupa’da Müslümanlara yönelik ayrımcılık, nefret ve dışlama pratiklerini sistematik biçimde kayıt altına aldı. Onuncu yılına giren çalışma, Müslüman karşıtı ırkçılığın artık istisnai bir sorun olmaktan çıktığını, Avrupa genelinde normalleştiğini ortaya koydu.

MÜSLÜMAN KARŞITLIĞI HER ALANA YAYILDI

Raporda İslamofobi; hukuk, siyaset, medya, güvenlik ve eğitim politikaları üzerinden ele alındı. Avrupa’daki Müslüman karşıtlığı, alanında uzman akademisyenler ve araştırmacılar tarafından ülke bazlı olarak incelendi.

30’DAN FAZLA ÜLKE MERCEK ALTINDA

Çalışmada Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Kosova, Litvanya, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, İspanya, İsviçre ve Birleşik Krallık’a ilişkin ülke raporları yer aldı.

GAZZE SAVAŞI İSLAMOFOBİK ATMOSFERİ BELİRLEDİ

Rapora göre 2024 yılı boyunca Gazze’de yaşanan soykırım, Avrupa’daki İslamofobik atmosferin temel belirleyicisi oldu. Birçok Avrupa ülkesi sivillerin hedef alınmasını açık biçimde kınamaktan kaçındı. Filistin’e destek gösterileri yasaklandı, protestolar kriminalize edildi ve özellikle Müslüman aktivistler yoğun gözetim altına alındı. Bu süreçte Müslümanlar, güvenlik tehdidi söylemlerinin merkezine yerleştirildi.

DEVLET ELİYLE NORMALLEŞEN MÜSLÜMAN KARŞITLIĞI

Raporda Müslüman karşıtlığının Avrupa’da giderek devlet eliyle kurumsallaştığına dikkat çekildi. Fransa’da İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan Bireysel İdari Kontrol ve Gözetim Tedbirleri kapsamında yapılan idari aramaların bir önceki yıla göre yüzde 510 arttığı bilgisi paylaşıldı. Bu uygulamaların büyük bölümünün Müslüman aileleri ve dini liderleri hedef aldığı kayda geçti.

ALMANYA, FRANSA VE DANİMARKA ÖRNEKLERİ

Almanya’da İsrail’e verilen koşulsuz siyasi destek sürerken, göç politikalarının sertleştirildiği ve üniversitelerde Filistin konusundaki akademik ifade alanının daraltıldığı rapora yansıdı. Danimarka’da ise "getto yasası" olarak bilinen ve "Batı dışı" tanımını esas alan düzenlemenin Müslümanları dolaylı biçimde hedef alan yapısal ayrımcılığın hukukileşmiş hali olduğu vurgulandı. Söz konusu düzenleme Avrupa Adalet Divanı gündemine taşındı.

