Özgür Özel’in grup konuşmasındaki iddialarına sert çıkan Mesut Özarslan, “Mesajlar çarpıtıldı, Ankaragücü iddiaları iftira, dosyalardan korkum yok” diyerek hem suçlamaları reddetti hem de Özel'le ilgili yeniden suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup konuşmasında ortaya attığı iddialara, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan çok sert bir cevap geldi.

Mesut Özarslan, kendisine gönderildiğini söylediği mesajların içeriklerinin kamuoyuna eksik ve değiştirilmiş şekilde yansıtıldığını savundu. Küfür ve hakaret içeren mesajların tamamının paylaşılmadığını, bazı bölümlerin özellikle gizlendiğini ileri süren Özarslan, bu durumun en yakın parti yöneticilerinden kamuoyuna kadar geniş bir kesimi yanıltmaya yönelik olduğunu ifade etti.

ANKARAGÜCÜ İDDİALARI

Özarslan, Ankaragücü tribün liderlerine yönelik ortaya atılan “destek karşılığında menfaat teklif edildiği” iddiasını da kesin bir dille reddetti. Bu yöndeki söylemlerin asılsız olduğunu belirten Özarslan, Ankaragücü yönetiminde yer alan isimlerin ve tribün gruplarının da iddiaları yalanladığını hatırlatarak, “Ortada hiçbir dayanağı olmayan bir suçlama var” dedi.

Özgür Özel'in iddialarına madde madde cevap verdi! Mesut Özarslan'dan ikinci suç duyurusu

HAKKINDAKİ YOLSUZLUK İDDİALARINA CEVAP

Hakkında yolsuzluk iddiasıyla gündeme getirilen soruşturma dosyalarına da değinen Özarslan, söz konusu dosyaların şahsına özel yürütülen dosyalar gibi sunulmasının doğru olmadığını savundu. İddialara konu edilen soruşturmalarda belediye bürokratları ve iştirak şirketlerinin yöneticilerinin yer aldığını belirten Özarslan, hukuki süreçlerden rahatsızlık duymadığını ve çağrılması halinde ifade vermekten kaçınmayacağını vurguladı. Daha önce bazı dosyalarda takipsizlik kararı verildiğini hatırlatan Özarslan, yargı süreçlerinin siyasallaştırılmasına karşı olduğunu dile getirdi.

"AÇIKLAMALARIN HUKUKİ KARŞILIĞI OLACAK"

Özarslan, Özgür Özel’in son açıklamalarında kullandığı ifadelerin kendisini ve ailesini hedef aldığını savunarak, bu söylemleri “siyasi üslubun dışına çıkan hakaretler” olarak nitelendirdi. Kendisinin polemiği büyütme niyetinde olmadığını ifade eden Özarslan, buna rağmen yapılan açıklamaların hukuki karşılığı olduğunu belirterek yeniden suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Özarslan'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Sn. Özgür Özel; 10.02.2026 tarihli Grup Konuşmasında; herkesin gözünün içine bakarak yalanlar söylemiştir. Şöyle ki;

1- Şahsıma göndermiş olduğu mesajların içeriğindeki küfür ve hakaretleri değiştirerek ve diğer hakaret içeren mesajlarını açıklamamak suretiyle gizleyerek en yakın çalışma arkadaşlarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına, il ve ilçe başkanlarına ve partili-partisiz tüm kamuoyuna yalan söylemiştir. İnsanların gözlerinin içine bakarak yalan beyanda bulunması bir genel başkana yakışmamıştır.

2- Ankaragücü Tribün Liderine “ AK Partiye geçiyorum, destek olun, sana daire alayım” dediğimi iddia etmiştir. Bu sözler; Ankaragücü Yönetim Kurulu üyesi Muammer Polat ve diğer yetkililer tarafından “gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira” olarak açıklanmıştır. Kaldı ki; Ankaragücü’nün tribün grupları kendi sosyal medyalarından bu beyanı şiddetle yalanlamıştır. Genel Başkanın düştüğü yalan çukurundaki çırpınışlarına üzülüyorum.

3- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen 5 adet soruşturma dosyasının numarasını vermek suretiyle şahsımı yolsuzlukla suçlamıştır.

Ancak; bu soruşturma dosyalarında şüpheliler arasında 1. Sırada Mansur Yavaş ismi yer almakta, diğer isimler ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Bürokratları ve İştirak Şirketlerinin Genel Müdürleridir. Bir Genel Başkanın; bu dosyaları şahsıma karşı kullanmak amacıyla kendi partisinin Büyükşehir Belediye Başkanını Mansur Yavaş ve diğer bürokratlarını da suçlamasını tam bir akıl tutulması olarak görüyorum.

Şahsımın kendisi gibi bir dokunulmazlık zırhı bulunmamaktadır. Her vatandaşın suç işlenildiğini düşünmesi halinde Savcılık Makamlarına başvurma hakkı vardır. Bu soruşturma dosyalarından rahatsızlık duymuyorum, bu dosyalarda şikayetçi-müşteki sıfatında bulunan siyasetçi arkadaşlarıma karşı herhangi bir menfi tavrım bulunmamaktadır.

Devletimiz herhangi bir konuda ifademe başvurma gereği görür ise; gönül rahatlığı ile ifade vermeye hazırım. Nitekim; 23.10.2025 tarihinde Belediye İştirak Şirketi yetkilileri hakkında yürütülen ihalelerle ilgili bir soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şahsımın ifadesine dahi başvurulmaksızın kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.

Karar verildiği tarihte de ben CHP Keçiören Belediye Başkanıydım, bu karar Yargı’nın siyasallaşmaksızın karar verdiğini göstermiştir. Şahsım adına gönül rahatlığı ile “haram lokma yemedim ki karnım ağrısın” sözünü söyleyebiliyorum. Şikayet edilen diğer bürokrat arkadaşlarımın da suça konu bir eylemlerinin olmadığına inanıyorum. Takdir; Türk Milleti adına karar veren savcılık ve yargı makamlarına aittir.

4- Sn. Özgür Özel; bugün ki açıklamasında da yine terbiye sınırlarını aşmış, “bozuk tohum Mesut” sözü ile doğuştan kötü bir insan olduğumu, bu kötülüğün soyumdan, ailemden geldiğini, karakterimin kötü olduğunu, ahlaken sorunlu olduğumu ima etmiştir.

Siyasetini sürdürebilmek için, düştüğü yalan çukurunda çırpınırken, Sn. Özgür Özel’in şahsıma ve aileme yönelik hezeyanlarına karşı kesinlikle kendisinin seviyesine inmeyeceğim, şahsım ve ailem olarak hakkında tekrar suç duyurusunda bulunacağım.



