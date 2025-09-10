iPhone 17 serisi Türkiye fiyatı ne kadar? İşte iPhone 17, Pro, Pro Max fiyatı!

iPhone 17 serisi Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? araştırılıyor. Teknoloji devi Apple, yeni nesil iPhone modellerini ve diğer yenilikçi ürünlerini tanıtarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekerken, Türkiye’deki fiyatlar da resmiyet kazandı.

İPHONE 17 SERİSİ TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Apple’ın 9 Eylül 2025’te gerçekleştirdiği “Awe Dropping” etkinliğinde tanıtılan iPhone 17 serisi, Türkiye’de satışa sunulacak fiyatlarıyla konuşuluyor.

iPhone 17’nin 256 GB modeli 77.999 TL’den başlarken aynı modelin 512 GB versiyonu 89.999 TL olarak açıklandı.

iPhone 17 Air, 256 GB için 97.999 TL, 512 GB için 109.999 TL ve 1 TB için 121.999 TL fiyat etiketiyle raflarda olacak.

iPHONE 17 PRO VE PRO MAX TÜRKİYE FİYATI

iPhone 17 Pro ve Pro Max, serinin en premium modelleri olarak Türkiye’de yüksek fiyatlarla satışa sunulacak. iPhone 17 Pro’nun 256 GB modeli 107.999 TL’den başlarken, 512 GB için 119.999 TL, 1 TB için ise 131.999 TL ödenecek.

iPhone 17 Pro Max ise 256 GB için 119.999 TL, 512 GB için 131.999 TL, 1 TB için 143.999 TL ve 2 TB seçeneğiyle 168.999 TL’lik fiyat etiketine sahip.

Pro modellerinin fiyatları, geçen yıla kıyasla daha yüksek depolama seçenekleriyle dikkat çekiyor. Örneğin, iPhone 17 Pro’nun başlangıç depolaması 256 GB oldu.

TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA GİRECEK?

iPhone 17 serisinin Türkiye’deki ön sipariş süreci, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 15:00’te Apple Store Türkiye’nin web sitesi üzerinden başlayacak. Resmi satış tarihi ise 19 Eylül 2025 olarak açıklandı; bu tarihte cihazlar Apple Store mağazalarında ve yetkili satıcılarda tüketicilere sunulacak.

iPHONE 17 SERİSİ ÖZELLİKLERİ

iPhone 17 serisi, yenilikçi özellikleriyle teknoloji dünyasında ses getirdi.

Standart iPhone 17, 6.3 inçlik 120 Hz ProMotion ekran ve 48 MP ultra geniş lens ile gelirken önceki nesle göre 8 saat daha fazla ekran süresi sunuyor.

iPhone 17 Air, 5.6 mm kalınlığıyla Apple’ın en ince modeli olarak öne çıkarken titanyum gövde ve 48 MP Fusion kamera ile donatıldı. Dört renk seçeneği (Uzay Siyahı, Bulut Beyazı, Açık Altın, Gökyüzü Mavisi) ve eSIM desteği dikkat çekiyor.

iPhone 17 Air’in düşük profilli MagSafe batarya paketiyle 40 saat video oynatma süresi sunduğu belirtildi. Bu da pil ömrünün uzamasını destekliyor.

iPhone 17 Pro ve Pro Max, A19 Pro çipi ve buharlı soğutma sistemiyle %40 daha verimli performans vadediyor. Pro Max, 2 TB depolama seçeneğiyle Apple tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Kamera sisteminde 4x optik zoom ve 48x dijital zoom, ProRes RAW video kaydı gibi özellikler profesyonel kullanıcıları hedefliyor. Pro modellerinde Ceramic Shield 2 koruması, suya ve çizilmelere karşı 3 kat daha fazla dayanıklılık sağlıyor.

Tüm modellerde Apple Intelligence destekli iOS 26 işletim sistemi bulunuyor. Bu, yapay zeka tabanlı fotoğraf düzenleme ve sesli asistan özelliklerini güçlendiriyor.