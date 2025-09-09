Apple iPhone 17, Apple Watch ve AirPods'u tanıttı! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

Apple, merakla beklenen iPhone 17 serisini ve yeni AirPods Pro 3’ü tanıttı. 9 Eylül 2025’te düzenlenen etkinlikte iPhone 17, iPhone 17 Pro, Pro Max ve iPhone 17 Air ile AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11, SE 3 ve Ultra 3 duyuruldu. İşte öne çıkan detaylar:

İPHONE 17 SERİSİ: TASARIM VE PERFORMANS

iPhone 17, A19 çipsetiyle geliyor ve oyun ile yapay zeka odaklı uygulamalarda yüksek performans sunuyor. CeramicShield 2 teknolojisi ve yansıma önleyici kaplama ile cihaz, önceki nesle göre üç kat daha çizilme direncine sahip.

iPhone 17 Air: 5,6 mm kalınlık, titanyum gövde, tekli 48 MP Fusion kamera, SlimMagSafe Batarya Paketi ile 40 saate kadar video oynatma. Yalnızca eSIM ile çalışıyor.

iPhone 17 Pro ve Pro Max: Tek parça alüminyum gövde, büyük kamera ünitesi, yeni “plato” tasarımı ile daha büyük batarya ve gelişmiş termal yönetim. A19 Pro çip ile önceki nesle göre %40 daha hızlı.

Renk seçenekleri: Beyaz, siyah, altın, mavi (Air); gümüş, koyu mavi, Kozmik Turuncu (Pro/Pro Max).

İPHONE 17 KAMERA ÖZELLİKLERİ

48 MP ultra geniş açılı ana kamera ve 24 MP Center Stageön kamera

Dual Fusion kamera sistemi ile yatay çekim için telefon çevirmeye gerek yok

Selfie kamerası, geniş görüş açısı ve gelişmiş sabitleme ile kadrajda kalmayı sağlıyor

AİRPODS PRO 3: ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Yeni AirPods Pro 3, özel çoklu bağlantı noktalı akustik mimari ve köpük uçlar sayesinde iki kat daha etkili gürültü engelleme sunuyor. Canlı Çeviri özelliği ile konuşmalar, iPhone ve AirPodsüzerinden anında çevrilebiliyor.

Pil ömrü: 8 saate kadar (işitme cihazı olarak 10 saat)

Fiyat: 249 dolar

Özellik: Küçük boyut, 5 farklı kulaklık ucu seçeneği

İPHONE 17 VE APPLE WATCH FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Apple, iPhone 17 serisinin fiyatlandırmasını da açıkladı. Tüm modeller, başlangıç olarak 256 GB depolama kapasitesi ile geliyor.

iPhone 17: 799 dolar

iPhone 17 Air: 999 dolar

iPhone 17 Pro: Bin 99 dolar

iPhone 17 Pro Max: Bin 199 dolar

iPhone 17 Pro / Pro Max: 19 Eylül’de satışa sunulacak

Apple Watch Series 11: 399 dolar

Apple Watch SE 3: 249 dolar

Apple Watch Ultra 3: 799 dolar

İPHONE 17 TÜRKİYE FİYATLARI

iPhone 17 256 GB - 77 bin 999 TL

iPhone 17 512 GB - 89 bin 999 TL

iPhone 17 Air 256 GB - 97 bin 999 TL

iPhone 17 Air 512 GB - 109 bin 999 TL

iPhone 17 Air 1 TB: 121 bin 999 TL

ÖNE ÇIKAN YENİLİKLER

iPhone 17: Daha hızlı A19 çip, uzun pil ömrü, dayanıklı CeramicShield 2

AirPods Pro 3: Canlı çeviri, geliştirilmiş bas ve gürültü engelleme

Apple Watch Series 11: Yüksek tansiyon takibi, Uyku Puanı, 24 saat pil ömrü

Apple etkinliği, hem donanım hem yazılım tarafında önemli yenilikler sunarak iPhone ve AirPods kullanıcıları için beklentileri yükseltti.