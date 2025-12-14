Yerli marka ttec’in yeni kablosuz kulaklığı AirBeat Pro Max, 52 dB’ye kadar hibrit aktif gürültü engelleme, net görüşmeler için ENC teknolojisi ve 26 saate varan pil ömrüyle günlük kullanım ve spor için güçlü bir alternatif sunuyor.

ÖMER TEMÜR - Yerli teknoloji markası ttec, kablosuz kulaklığı AirBeat Pro Max’i tüketicilerle buluşturdu. AirBeat Pro Max, hibrit aktif gürültü engelleme teknolojisi sayesinde dış ortam gürültüsünü 52 dB’ye kadar azaltırken, ENC gürültü engelleme teknolojisi ise rüzgâr, trafik ve kalabalık ortam seslerini filtreleyerek daha net telefon görüşmeleri yapılmasını sağlıyor.

Sadece 3,9 gram ağırlığındaki kulaklıklar ve 27 gramlık kompakt şarj kutusu ile AirBeat Pro Max, tek şarjla 6 saate kadar kullanım sunuyor. USB-C şarj kutusuyla birlikte 20 saat ek süre sağlayarak toplamda 26 saate varan bir pil performansı sağlayan kulaklık, IPX6 su ve ter dayanıklılığı sayesinde antrenman ve dış mekân kullanımını da kolaylaştırıyor.

