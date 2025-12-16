Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi aralık ayının ilk yarısını %5,12 prim yaparak 11.456’dan tamamladı. Endeks, 26 Ağustos’ta 11.605 ile rekor seviyeyi test etmişti. Son fiyatlamalar itibarıyla BİST 100 bütün zamanların zirvesine %1,28 uzaklıkta bulunuyor. Bu arada sadece aralık ayı işlemleri dikkate alındığında, BİST 50 endeksi kapsamındaki bazı şirketlerde primlerin %10’un da üzerinde gerçekleştiği görüldü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %1,28 prim yaparak 11.456 puandan kapanış yaptı. Endeks, gün içerisinde en yüksek 11.468 puanı da test etti. Dünkü işlemlerle birlikte aralık ayının ilk yarısı da tamamlanırken, BİST 100’de bu ayki prim şimdiden %5,12 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti.

2025 AYLIK PERFORMANSLAR

2025 yılının aylık performanslarına bakıldığında BİST 100 endeksi ocak ayında %1,77 prim yaptı. Endeks şubat, nisan, mayıs, eylül, ekim ve kasım aylarını değer kayıpları ile tamamladı. Mart ayında %0,01 gibi sınırlı bir artış yaşayan endeks; haziran, temmuz ve ağustosta sırasıyla %10,30, %7,99 ve %5,07 prim yaptı.

ZİRVE AĞUSTOSTA GÖRÜLDÜ

BİST 100’de aralık ayının ilk 2 haftasında gerçekleşen prim, aynı zamanda bugün itibarıyla bu yılın en yüksek 3’üncü performansına da işaret ediyor.

Bu arada endeks, 26 Ağustos’ta 11.605 ile rekor seviyeyi test etmişti. Son fiyatlamalar itibarıyla endeks, rekora %1,28 uzaklıkta bulunuyor.

2025 yılında en düşük 8.872 puanı gören endekste, geçen yılın kapanışına göre (15 Aralık 2025 itibarıyla) bu yılki prim ise %16,54 olarak gerçekleşiyor.

Borsada yeni rekor hesapları! Aralık ayında önden koşan hisseler

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

Kasım ayında enflasyonun %0,87 ile beklentilerin altında kalmasının ardından TCMB’den de gelen 150 baz puanlık faiz indirimi hisse senedi piyasalarına destek oluyor.

2026 yılında da “enflasyon ve faizde düşüş” trendinin ağırlıklı senaryo olarak öne çıkması, piyasalarda pozitif fiyatlamaları da beraberinde getiriyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu arada Borsa İstanbul’da BİST 50 kapsamındaki şirketlere bakıldığında, aralık ayının ilk yarısında en çok yükselen ilk 10 hisse şöyle sıralanıyor:

-KUYAS: 57,20 TL (%34,78)

-ASTOR: 111,50 TL (%23,07)

-CCOLA: 60,40 TL (%17,51)

-ASELS: 212,20 TL (%15,70)

-BRSAN: 505,00 TL (%14,06)

-TCELL: 105,40 TL (%12,67)

-SOKM: 51,55 TL (%12,07)

-FROTO: 99,30 TL (%11,86)

-TAVHL: 310,75 TL (%11,78)

-AKBNK: 71,00 TL (%9,65)

Önemli Uyarı: Bu içerik Borsa İstanbul’da 28.11.2025-15.12.2025 tarih aralığında gerçekleşen fiyat hareketleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.

