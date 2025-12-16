Merkez Bankasının geçen haftaki faiz indirimi kararının ardından konut kredisi oranlarında yeni indirimler gelmeye devam ediyor. Aylardır %2,69 seviyesinde sabit kalan konut kredisi faizleri, geçen hafta ilk olarak %2,65 seviyesine çekilmişti. Konut kredisinde yeni indirim geldi...

ZİRAAT BANKASI FAİZİ DÜŞÜRDÜ Bu hafta başında ise Ziraat Bankası’ndan yeni indirim hamlesi geldi. Banka “Konut Kredisi Ürün Paketi” kapsamında faiz oranını %2,69 seviyesinden %2,49’a çekti. Böylece konut kredilerinde son ayların en düşük sevileri de görülmüş oldu.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ 16 Aralık 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük konut kredileri şöyle sıralanıyor: -Ziraat Bankası: %2,49 -Akbank: %2,65 -Halkbank: %2,69 -QNB: %2,69 -Vakıf Katılım: %2,74 -Albaraka: %2,75

1 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE En düşük kredi oranı dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre örnek geri ödeme tablosu şöyle: -Kredi Tutarı: 1 milyon TL -Kredi Oranı: %2,49 -Kredi Vadesi: 120 ay -Aylık taksit: 26 bin 273 TL -Toplam geri ödeme: 3 milyon 152 bin 760 TL

120 AY VADEDE EN DÜŞÜK ORANLI 1 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ Gerçekleşen son indirim öncesinde geçen hafta 120 ay vadede en düşük oranlı 1 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi, 3 milyon 354 bin 838 bin TL seviyesinde bulunuyordu. Bu haftaki indirimin ardından ise 3 milyon 152 bin 760 TL’ye geriledi.

FAİZ YÜKÜ 202 BİN TL AZALDI Aylık taksitlerde 1.427 TL düşüş gerçekleşirken, toplam faiz yükünde 202 bin 78 TL’lik bir düşüş yaşandı.

KREDİLİ SATIŞLAR ARTIYOR TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye genelinde kredi çekilerek gerçekleşene (ipotekli) konut satışları, bu yılın ilk 10 aylık döneminde %64 oranında artarak 186 bin 20 adet oldu. Yüksek faiz ortamı devam etmesine rağmen faizde düşüş ve fiyatlarda artış beklentisi ile ipotekli satışlarda artış gözlemlendiği ifade ediliyor.

Ancak sektör temsilcileri, yıllar önce toplam satışlar içinde kredili olanların payının %35’lere kadar çıktığını; bugün bu oranın hâlâ gerisinde kalındığını, konut kredisi oranlarında %2 ve altına düşüş yaşanması halinde ipotekli satışların payının artabileceğini öngörüyor.

1,57 MİLYON KİŞİ KREDİ KULLANDI Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman da, Türkiye Bankalar Birliği verilerine dayanarak yaptığı açıklamada; konut kredisi bakiyesi bulunan kişi sayısının bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 1 milyon 570 bin kişi olduğunu bildirdi.

Dr. Büyükduman, “Konut kredisi faizlerinin %0,69 seviyesine gerilediği 2020 yılının 3. çeyrek döneminde bu sayı 2 milyon 390 bine ulaşmıştı. 2022 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana kişi sayısı düzenli şekilde azalıyor. Her ay yaklaşık olarak 15 bin kişi yeni konut kredisi kullanırken, 30 bin kişi konut kredisini kapatıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası