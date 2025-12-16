Bursa’daki dehşette mahalle sakinleri konuştu! Olay gecesi anne ve kızı üst kattaymış
Bursa’da baba ve kızın ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Mahalle sakinleri, olay akşamı anne ile bir kızın üst katta, bir kızın ise dışarıda olduğunu söyledi. Babanın son günlerde durgun bir ruh hali içinde olduğu söylenirken, kızının ise bilinen bir sorunu olmadığı ifade edildi.
- Baba Nazmi Aybey (55) çatı katında asılı, kızı Kübra Aybey (28) ise yatağında ölü bulundu.
- Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yakınları tarafından akşam saatlerinde tespit edildi.
- Nazmi Aybey'in oto tamircisi, kızı Kübra Aybey'in ise özel bir şirkette muhasebeci olarak çalıştığı öğrenildi.
- Mahalle sakinleri, babanın son günlerde durgun bir ruh halinde olduğunu belirtti.
- Anne ve diğer kız kardeşin olay sırasında üst katta veya dışarıda olduğu bilgisi verildi.
- Baba ve kızının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan 3 katlı binada korkunç bir olay yaşandı. Akşam saat 22.30 sıralarında eve gelen Aybey ailesinin yakınları 28 yaşındaki Kübra Aybey’i yatağında, 55 yaşındaki baba Nazmi Aybey’i ise çatı katında asılı halde buldu.
BABA VE KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Kan donduran olay sonrasında yapılan ihbar ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Baba ile kızının cansız bedenleri Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
ANNE VE KIZI ÜST KATTAYMIŞ
Hayatını kaybeden Nazmi Aybey’in oto tamircisi, kızının özel bir şirkette muhasebeci olarak çalıştığı öğrenildi. 3 katlı binada oturan Aybey ailesinde anne ve babanın üst katta, kız kardeşlerin ise giriş kattaki dairede oturduğu öğrenildi. Mahalleli olay gecesi anne ile bir kızın üst katta, bir kızın ise dışarıda olduğunu söyledi.
“DURGUN RUH HALİ” DETAYI
Öte yandan mahalle sakinleri, çatı katında asılı halde bulunan Nazmi Aybey’in son günlerde durgun bir ruh hali içinde olduğunu da söyledi. Baba ve kızının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.