Bursa’da baba ve kızın ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Mahalle sakinleri, olay akşamı anne ile bir kızın üst katta, bir kızın ise dışarıda olduğunu söyledi. Babanın son günlerde durgun bir ruh hali içinde olduğu söylenirken, kızının ise bilinen bir sorunu olmadığı ifade edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan 3 katlı binada korkunç bir olay yaşandı. Akşam saat 22.30 sıralarında eve gelen Aybey ailesinin yakınları 28 yaşındaki Kübra Aybey’i yatağında, 55 yaşındaki baba Nazmi Aybey’i ise çatı katında asılı halde buldu.

Baba üst katta asılı, kızı alt katta yatağında ölü bulundu

BABA VE KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kan donduran olay sonrasında yapılan ihbar ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Baba ile kızının cansız bedenleri Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı

ANNE VE KIZI ÜST KATTAYMIŞ

Hayatını kaybeden Nazmi Aybey’in oto tamircisi, kızının özel bir şirkette muhasebeci olarak çalıştığı öğrenildi. 3 katlı binada oturan Aybey ailesinde anne ve babanın üst katta, kız kardeşlerin ise giriş kattaki dairede oturduğu öğrenildi. Mahalleli olay gecesi anne ile bir kızın üst katta, bir kızın ise dışarıda olduğunu söyledi.

Çatı katında asılı bulunan Nazmi Aybek

“DURGUN RUH HALİ” DETAYI

Öte yandan mahalle sakinleri, çatı katında asılı halde bulunan Nazmi Aybey’in son günlerde durgun bir ruh hali içinde olduğunu da söyledi. Baba ve kızının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Yatağında ölü bulunan Kübra Aybey

