Kaydet

Artvin-Borçka karayolunda ilerleyen bir tır sürücüsü, virajlı ve tek şeritli yolda trafik kurallarını hiçe sayarak önündeki 5 aracı birden sollamaya kalktı. Tonlarca ağırlıktaki tırın karşı şeridi kapatarak yaptığı bu tehlikeli manevra, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Karşı yönden araç gelmemesi sayesinde olası bir facia şans eseri atlatılırken, sürücünün sorumsuzluğu izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası