Fenerbahçe’nin Konyaspor karşısında aldığı galibiyetin ardından maçın skorundan çok Jhon Duran’ın durumu gündemin ilk sıralarına yerleşti. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kolombiyalı futbolcunun sakatlık durumu merak konusu oldu. Taraftarlar ''Jhon Duran sakatlandı mı, kaç maç yok, Beşiktaş maçında oynayacak mı?'' sorularını gündeme taşıdı.

Jhon Duran sakatlandı mı, kaç maç yok, Beşiktaş maçında oynayacak mı merak edilirken Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun maç sonu açıklamaları da gündeme oturdu. Beşiktaş derbisi öncesi 2 oyuncunun sakatlanmasının ardından kadroda son durum taraftarların gündemine yerleşti.

JHON DURAN SAKATLANDI MI?

Fenerbahçe’nin Konyaspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında Jhon Duran sakatlık yaşadı.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Kolombiyalı futbolcu maçın ilerleyen dakikalarında yaşadığı sorun nedeniyle oyuna devam edemedi. Sakatlık sonrası Jhon Duran 67. dakikada kenara alındı. Teknik heyetin kararıyla oyundan çıkan Duran’ın durumu maç sonrası yakından takibe alındı.

JHON DURAN KAÇ MAÇ YOK?

Jhon Duran’ın sahalardan ne kadar uzak kalacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kulüp sağlık ekibinin gerçekleştireceği kontroller ve detaylı tetkiklerin ardından Duran'ın kaç maç forma giyemeyeceği netlik kazanacak. İlk değerlendirmelerde sakatlığın ciddiyetine ilişkin kesin bir süre aktarılmadı.

JHON DURAN BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Ziraat Türkiye Kupası’nda 23 Aralık 2025 Salı günü oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde Jhon Duran’ın durumu belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Domenico Tedesco ve sağlık heyeti, oyuncunun iyileşme sürecini gün gün takip edecek. Duran’ın derbide forma giyip giyemeyeceğiş yapılacak kontrollerin ardından maç gününe yakın kesinleşecek.

