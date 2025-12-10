Galatasaray’ın Monaco deplasmanında aldığı 1-0’lık mağlubiyetin ardından en çok konuşulan konu milli kalecimiz Uğurcan Çakır’ın yaşadığı sakatlık oldu. Maçın ikinci yarısında oyuna devam edemeyen Çakır'ın durumu teknik direktör Okan Buruk’un açıklamalarıyla netlik kazandı.

Son dönemde sakatlık problemleri nedeniyle kadro kurmakta zorlanan sarı-kırmızılı ekip, bu kez de kale bölgesinde önemli bir eksikle karşı karşıya kaldı.

Uğurcan Çakır sakatlandı mı? Sağlık durumuna dair açıklama geldi!

UĞURCAN ÇAKIR SAKATLANDI MI?

Galatasaray’ın Monaco deplasmanında oynadığı ve 1-0 kaybettiği karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır sakatlığı nedeniyle oyunu tamamlayamadı.

Mücadelenin ikinci yarısında adalesinde hissettiği ağrı sonrası kenara işaret eden Uğurcan Çakır 67. dakikada yerini Günay Güvenç’e bırakmak zorunda kaldı. Kritik maçta penaltı kurtararak dikkat çeken Uğurcan’ın devam edememesi taraftarları endişelendirdi.

Uğurcan Çakır sakatlandı mı? Sağlık durumuna dair açıklama geldi!

UĞURCAN ÇAKIR SAĞLIK DURUMU NASIL?

Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, Uğurcan Çakır’ın üst adalesinde zorlanma tespit edildiğini söyledi. Buruk, tecrübeli kalecinin sahada kalmak istediğini fakat yaşadığı ağrı nedeniyle risk almamak için değişiklik yapıldığını belirtti.

Oyuncunun kesin durumunun çekilecek MR sonrası netleşeceğini aktaran Buruk, Uğurcan’ın bir sonraki maçta forma giymesinin zor göründüğünü ifade etti.

