UEFA Şampiyonlar Ligi’nde altıncı hafta karşılaşmasında Monaco’ya konuk olan Galatasaray, sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Fransız temsilcisinin tek golle kazandığı maçın ardından gözler sarı-kırmızılıların Avrupa’daki konumuna çevrildi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi sorusu futbolseverlerin gündeminde yerini aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon dalgalı bir performans sergileyen Galatasaray, Monaco önünde ilk yarıda başa baş bir mücadele verdi. İkinci devrede gelen golden sonra toparlanamayan sarı-kırmızılılar sahadan puansız ayrıldı. 1-0'lık sonuçla birlikte temsilcimiz, gruptaki 3. mağlubiyetini aldı. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi?

Galatasaray’ın Monaco karşısındaki 1-0’lık yenilgisi, taraftarların en çok merak ettiği soruyu yeniden gündeme getirdi. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasını mağlubiyetle tamamlarken Avrupa defterini hala kapatmadı.

Devler Ligi’nde 6 maçı geride bırakan Galatasaray, topladığı 9 puanla yoluna devam etme şansını sürdürüyor. Önünde 2 maç daha bulunan temsilcimiz mücadeleye devam edecek.

GALATASARAY'IN KALAN AVRUPA MAÇLARI

Galatasaray’ın Avrupa sahnesindeki geleceği kalan 2 kritik maça bağlı. Sarı-kırmızılılar lig etabında önce 21 Ocak’ta İstanbul’da Atletico Madrid’i ağırlayacak. Ardından 28 Ocak’ta zorlu Manchester City deplasmanına çıkacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PUANI VE SIRALAMASI

Galatasaray 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 6 maç sonunda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde ederek 9 puana ulaştı. Attığı 8 gole karşılık kalesinde 8 gol gören sarı-kırmızılılar, averajı sıfır olarak kapattı. Son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Galatasaray sıralamada 17. sırada yer alıyor.

