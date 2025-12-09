Seri rekorlar ve sert satışlarla dolu 2025, dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin için tam bir inişli çıkışlı yıl oldu. Öyle ki, kripto para, 2022'den bu yana ilk kez yılı yıllık düşüşle tamamlama tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Reuters'ın haberine göre finansal analistler, hem geleneksel perakende hem de kurumsal yatırımcıların kripto paralara yönelmesiyle, Bitcoin'deki dalgalanmaların hisse senedi piyasası duyarlılığını giderek daha fazla takip ettiğini belirtiyor. Gelecek yıl kripto paraların, parasal politika değişiklikleri ve yapay zeka ile ilişkili hisse senetlerinin yüksek değerlemelerine yönelik endişeler gibi, hisse senetlerini ve diğer riskli varlıkları etkileyen faktörlere daha da sıkı bağlanması bekleniyor. Konuya iilişkin yorum yapan kripto para ticaret firması Wintermute'tan stratejist Jasper De Maere, "Kriptonun daha geniş hisse senetlerine tepki vermesi, 2025'te istikrarlı bir tema oldu" yorumunu yaptı.

YÜKSEK ZİRVELER VE SERT DÜŞÜŞLER Pazartesi günü 80 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 406 bin lira) civarında seyreden Bitcoin, yılın başlarında kripto dostu ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesiyle yükselişe geçmişti. Ancak hem kripto paralar hem de hisse senetleri, Trump'ın nisan ayındaki tarife duyurularıyla hızla düşmüş, ardından toparlanmıştı.

KRİPTO TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK TASFİYE Bitcoin, ekim ayı başında 126 bin doların (yaklaşık 5 milyon 350 bin lira) üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak sadece günler sonra, 10 Ekim'de Trump'ın Çin ithalatına yeni bir tarife duyurması ve kritik yazılımlara ihracat kontrolleri tehdidinde bulunmasıyla piyasa bir kez daha sert bir düşüş yaşadı. Bu durum, kaldıraçlı kripto piyasası pozisyonlarında 19 milyar doların üzerinde tasfiyeye yol açarak, kripto tarihindeki en büyük tasfiye oldu.

O zamandan beri toparlanmakta zorlanan Bitcoin, kasım ayında 2021 yılının ortasından bu yana en büyük aylık düşüşünü yaşadı. Derive adlı platforma göre, opsiyon piyasasındaki ayı eğilimi son haftalarda biraz hafiflemiş durumda. Geçen hafta sonu itibarıyla yatırımcılar, Bitcoin'in yılı 80 bin doların ((yaklaşık 3 milyon 406 bin lira)) altında bitirme olasılığını yüzde 15 olarak belirledi; bu oran birkaç hafta öncesine göre yüzde 20'den düşüktü.

Öte yandan, söz konusu durum bu yıl Bitcoin’in 150 bin dolara (yaklaşık 6 milyon 386 bin lira) ulaşacağını öngören Michael Saylor'ın Strategy şirketi gibi kripto boğaları için hala bir darbe anlamına geliyor. Standard Chartered analistleri ise geçen yıl, Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) girişler sayesinde kripto paranın 2025 sonunda 200 bin dolara (yaklaşık 8 milyon 515 bin lira) ulaşacağını tahmin etmişti.

STOK KOLERASYONU GÜÇLENİYOR Nisan ve Ekim aylarındaki bu sert düşüşler, Bitcoin ve hisse senetleri, özellikle de yapay zeka hisseleri arasındaki artan korelasyonu vurguladı. Bu hisseler, benzer özelliklere sahip ve değerlemelerinin bir balon bölgesinde olduğuna dair endişelerle sarsılmış durumda.Tarihsel olarak Bitcoin ve hisse senetleri, kriptonun alternatif bir yatırım olarak görülmesi nedeniyle birlikte hareket etmiyordu. Ancak geleneksel perakende yatırımcılar ve bazı kurumlar tarafından kripto paranın daha geniş çapta benimsenmesiyle bu korelasyon güçleniyor.

LSEG verilerine göre, korelasyon -1 ile 1 arasında ölçülürken, sıfırın üzerindeki rakamlar pozitif korelasyonu gösteriyor. 2025'te, geniş bir şirket sepetini izleyen S&P 500 ile Bitcoin arasındaki ortalama korelasyon 0,5 oldu. Bu rakam, 2024'teki ortalama korelasyon olan 0,29'a kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor. Teknoloji ağırlıklı NASDAQ 100 endeksi (.NDX) için ise bu yılki ortalama korelasyon 2024'teki 0,23'e karşın 0,52 olarak gerçekleşti. Analistler, kriptonun yapay zeka hisse senedi hareketlerine karşı özellikle hassas hale geldiğini, bunun kısmen bu hisselerin daha geniş hisse senedi piyasalarının itici güçleri olmasından ve kısmen de kripto gibi, yatırımcı duyarlılığına ve risk iştahına bağlı spekülatif yatırımlar olarak görülmesinden kaynaklandığını belirtiyor.

FAİZ İNDİRİMİ SORUNLARI Hisse senetleri gibi, kripto paralar da faiz oranlarının seyrine karşı giderek daha hassas görünüyor. Fidelity'nin geçen yılki araştırması, Bitcoin fiyatının Federal Rezerv faiz kestiğinde arttığına dair az tarihsel veri olsa da, bazı analistlerin kriptonun merkez bankasından gelen güvercin sinyallere paralel olarak yükselme eğiliminde olduğunu gözlemlediğini ortaya koydu. Analistler ayrıca, ekim ayından itibaren gelen şahin Fed sinyallerinin Bitcoin üzerinde baskı yarattığına dikkat çekiyor. O zamandan bu yana, piyasa taze ekonomik verilerin yayınlanmasıyla bu hafta 25 baz puanlık bir faiz indirimi şansını yüzde 86 olarak tahmin ediyor.

