Amasya'da motor ustası çırağı Efecan Şekerci ve Dağhan Bulut, okullarının bulunduğu binada resepsiyondaki görevliyi göremeyince aldıkları bir şişe suyu kameraya gösterip parasını bıraktı. Gümüşhacıköy Öğretmenevi güvenlik kamerası tarafından kaydedilen o anları "Türk genciyle gurur duyduk" notuyla paylaştı.

Gümüşhacıköy sanayi sitesinde motor mekanik ustalarının yanında çırak olarak çalışan 16 yaşlarındaki Efecan Şekerci ve Dağhan Bulut, aynı zamanda eğitim gördükleri Mesleki Eğitim Merkezi'nin (MESEM) bulunduğu Gümüşhacıköy Öğretmenevi binasında dolaptan su aldı. Görevliyi göremeyen Şekerci ve Bulut, aldıkları bir şişe suyu kameraya gösterip 10 TL bıraktı.

Motor ustası çıraklarından örnek davranış! "Türk genciyle gurur duyduk" notuyla paylaştılar

"TÜRK GENCİYLE GURUR DUYDUK"

Parayı kimin bıraktığını bulmak için görüntüleri izleyen Gümüşhacıköy Öğretmenevi yetkilileri karşılaştıkları o anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşıma "Türk genciyle gurur duyduk. MESEM öğrencilerimiz resepsiyon kısa süreliğine boşken su alıp ücretini bırakması, gösterdikleri bu örnek davranış bizi gerçekten mutlu etti" notu düşüldü.

Efecan Şekerci ve Dağhan Bulut

"AİLEMİZDEN BÖYLE GÖRDÜK"

Sanayi sitesinde çıraklık yapıp aynı zamanda da eğitimlerini sürdürdüklerini anlatan Efecan Şekerci o anlarla ilgili "Çok susamıştık. Görevlinin olmadığını fark edince parayı güvenlik kamerasına gösterip bıraktık. Biz hakka girmek istemeyiz. Helal nedir biliriz. Ailemizden böyle gördük. İnşallah gelecek nesiller de böyle olur" dedi. Görüntüleri gururla izlediklerini anlatan Gümüşhacıköy Öğretmenevi Müdürü Ali Haydar Kılıç da öğrencilere jest olarak yemek ikramında bulunacaklarını ifade etti.

