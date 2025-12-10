İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturmada tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve yakın arkadaşı Ersen Dikmen ile ilgili çok çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Fenerbahçe- Stuttgart maçını kart görmeden tamamlamak üzereyken İsmail Yüksek, 90+8'inci dakikada rakip futbolcuyla çıkan tartışma üzerine kart görürken; Dikmen'in oynadığı "Kart görür" bahsi bu sayede tuttu.

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın para gönderdiği ve özellikle sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için "Kart görür" ve "En az 3 faul yapar" bahislerini oynadığı belirlenen Ersen Dikmen'in kupon yaptığı maçlar ortaya çıktı. Her iki isim de bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

Mert Hakan Yandaş

İŞTE O MAÇLAR...

Sabah Gazetesi, Mert Hakan'ın para gönderdiği ve Ersen Dikmen'in bahis oynadığı Fenerbahçe maçlarına ulaştı. Deneyimli futbolcunun para gönderdiği Dikmen'in, Fenerbahçe'de top koşturan orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e oynadığı özel bahisler dikkatlerden kaçmadı.

15 KEZ KUPON YAPTI, HEPSİNİ KAZANDI

Söz konusu bahislerin hangi maçta ve nasıl oynandığı belirlendi.

28 Kasım 2024 tarihinde yapılan Slavia Prag-Fenerbahçe maçında "Oyuncu özel kombosu İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" bahsine 1.73 orandan 15 defa ayrı ayrı oynadı ve hepsini de kazandı.

Yapılan incelemelerde Slavia Prag'a karşı sahaya çıkan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, ilk 11'de başladı. Mert Hakan ise sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu. Yüksek, o maçta 7 defa ile en çok sahipsiz top kapan 2'nci oyuncuydu. Aynı zamanda en çok pas arası yapan 4'üncü oyuncu olarak kayıtlara geçti. Yüksek, o maçın 82'nci dakikasında sarı kart gördü ancak 90 dakika boyunca sahada kaldı. 2-1 yenen Fenerbahçe'nin o maç tam 18 defa faul yaptığı görüldü. Girdiği 20 ikili mücadelenin 10'unu kazandı. 5 kez faul yaptığı tespit edildi.

Mert Hakan Yandaş - Ersen Dikmen

MAÇ BİTERKEN KART GÖRDÜ

Dikmen'in "İsmail Yüksek kart görür" bahsini geçtiğimiz 23 Ekim'de Fenerbahçe-Stuttgart maçında 3 defa 2.93 orandan oynadığı ve kazandığı tespit edildi. Yüksek, 90+8'inci dakikada tartışma nedeniyle sarı kart gördü. Bu maçta sadece iki defa faul yapan Yüksek'in, hakemin düdüğü çalmasına saniyeler kala rakip takımın oyuncusuyla yaşadığı tartışma sonrası kart görmesi şüpheleri artırdı.

İsmail Yüksek

'İDDİA TUTMAZSA GALATASARAYLIYIM'

Tutuklanan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Ersen Dikmen ile WhatsApp konuşmalarında ilginç detaylar ortaya çıktı. 2 Mayıs 2025 tarihinde bahis sohbeti yapan ikili arasındaki konuşmada; Yandaş'ın, yaptıkları bahis için "Tutmazsa silmezsem iddiayı insan değilim. GS'liyim, göreceksin" dediği görüldü. Dikmen'in cevap olarak "Geç" dediği, buna karşılık Yandaş'ın "GS'liyim diyorum" cevabı verdiği görüldü.

ÖNERİLEN HABERLER KÖSE YAZİLARİ Turpun büyüğü heybede

Haberle İlgili Daha Fazlası