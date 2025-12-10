Şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun gözaltına alınması, sanatçının ölümüne ilişkin süren tartışmaları yeniden gündemin odağına taşıdı. Söz konusu gelişme, Güllü’nün vefatından bu yana kamuoyunda yoğun biçimde konuşulan iddiaları ve soruşturmanın seyrine dair merakları bir kez daha artırdı. Öte yandan daha önce Tuğyan Ülkem Gülter’in kendisini tehdit ettiğini iddia eden şarkıcı Nihat Doğan, gözaltı haberlerinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Güllü, 28 Eylül 2025 tarihinde, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yer alan bir apartmanın 5. kattaki teras bölümünden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, ölümün bir kaza mı yoksa şüpheli bir durum mu olduğuna dair tartışmalar medyada geniş yer bulmuştu. Bu süreçte Nihat Doğan da dosyaya ilişkin “cinayet şüphesi” taşıdığını belirten yorumlar yapmış ve bu yorumların ardından çeşitli iddialarla gündeme gelmişti.

Öte yandan, Nihat Doğan yaptığı açıklamalarda, Gül Tut dosyasında dile getirdiği iddialar nedeniyle Tuğyan Ülkem Gülter tarafından tehdit edildiğini öne sürmüş ve bu konuyu kamuoyuyla paylaşmıştı.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER VE SULTAN ULU GÖZALTINDA

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Aralık 2025 tarihinde Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Yapılan teknik takip sonucu şüphelilerin yurt dışına çıkmak üzere hazırlık yaptıklarının değerlendirildiği, bu nedenle İstanbul Büyükçekmece’de bulunan bir adrese operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyon sırasında ikilinin, valizleriyle birlikte yurt dışına gitmek üzere hazırlık yaptıkları esnada gözaltına alındıkları belirtildi.

Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan üçüncü kişinin de işlemler için Yalova’ya götürüldüğü, burada sağlık kontrolünden geçirildikleri ve ardından ifade işlemlerinin başlatıldığı yönünde bilgiler basına yansıdı.

NİHAT DOĞAN: SANA DEMEDİM Mİ, SANA TERS KELEPÇE TAKTIRACAĞIM DİYE

Gözaltı kararının kamuoyuna yansımasının ardından sosyal medyada Nihat Doğan’ın paylaştığı videoda Tuğyan Ülkem Gülter’e seslendiği görüldü.

Doğan’ın videoda, “Ne oldu? Ben sana demedim mi, ‘sana ters kelepçeyi taktıracağım’ diye. ND ile dans en son şanstır, bunu bilmeli ve yola gelmelisin” ifadelerini kullandığı, aynı paylaşımda Hakan Ural’a yönelik bir gönderme yaptığı da dikkat çekti.

